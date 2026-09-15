세종시의회 행복위, 지역아동센터 종사자 처우 개선 모색

AI 핵심 요약beta
- 세종시의회 행정복지위원회가 15일 처우개선 간담회를 열었다.
- 지역아동센터 종사자 인건비 현실화와 지원방안을 논의했다.
- 의회는 후속 조치를 점검하며 추가 간담회를 이어가기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시의회 행정복지위원회가 지역아동센터 종사자들의 처우 개선을 위한 후속 조치 상황을 점검하고 실질적인 지원 방안 마련을 모색했다.
15일 시의회에 따르면 행정복지위원회는 이날 의회 의정실에서 세종지역아동센터연합회와 2차 간담회를 열고 지난달 1차 간담회에서 제기된 지역아동센터 종사자 처우개선 요구 처리 상황을 확인하고 현장의 추가 의견을 청취했다.
이날 간담회에는 김재형 위원장과 박범종 위원을 비롯해 집행부 관계 공무원, 이순영 회장 등 지역아동센터장들이 참석했다.
참석자들은 지난 간담회에서 제기된 지역아동센터 종사자의 경력과 근속연수를 반영한 인건비 현실화 요구에 대한 검토 결과를 공유하고 처우개선을 위한 후속 조치와 지원 방안을 논의했다.
행정복지위원회는 이날 논의된 사항의 이행 여부를 지속적으로 점검하고 필요할 경우 추가 간담회를 열어 현장과의 소통을 이어갈 방침이다.
박 위원은 "두 차례 간담회를 통해 현장 종사자들의 어려움에 깊이 공감하게 됐다"며 "다음 세대가 지역아동센터에서 계속 일하기 위해서는 처우개선이 필요하다"고 말했다.
김 위원장은 "지난 간담회 이후 타 지자체에 비해 낮은 수준인 종사자 인건비 개선을 위해 소관 부서에서도 적극적으로 노력하고 있어 고무적"이라며 "행정복지위원회도 지역아동센터 종사자들의 노고에 걸맞은 실질적인 처우개선이 이뤄질 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.
vincent977@newspim.com