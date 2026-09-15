"관리비 체납, 위기 신호"…대전 동구, 복지사각지대 발굴 강화

AI 핵심 요약beta
- 대전 동구가 15일 위기가구 조기발굴 협약을 맺었다.
- 관리비 체납정보로 복지사각지대 가구를 찾기로 했다.
- 6개 단지 대상 복지상담과 지원 연계를 강화했다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 동구가 임대주택 관리비 체납정보를 활용해 복지사각지대에 놓인 위기가구를 조기에 찾아 지원하는 체계를 구축한다.
동구는 15일 주택관리공단 대전충남지사와 위기가구 조기 발굴 및 복지지원 연계를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 관리비 체납 등 경제적 어려움의 징후가 나타난 가구를 선제적으로 파악해 필요한 복지서비스를 신속하게 연결하기 위해 추진됐다.
대상은 주택관리공단이 관리하는 천동휴먼시아 1단지와 판암주공 3·4단지, 삼성타운 1단지, 산내주공, 낭월다가온청년주택 등 모두 6개 단지다.
협약에 따라 주택관리공단은 관리비 체납정보 등을 토대로 위기가구를 발굴하고 동구는 관련 정보를 바탕으로 복지상담과 공적급여, 민간 복지자원 등을 연계하게 된다.
양 기관은 복지사각지대 대상자에 대한 정보를 공유하고 위기가구 지원을 위한 협력체계도 강화하기로 했다.
황인호 동구청장은 "관리비 체납은 가구의 경제적 위기를 보여주는 중요한 신호가 될 수 있다"며 "도움이 필요한 주민을 보다 신속하게 발견하고 적절한 지원이 연결될 수 있도록 주택관리공단과 협력을 강화하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com