용인특례시, 제과점·베이커리 6곳과 '행복나눔가게' 후원 협약

AI 핵심 요약beta
- 용인특례시가 15일 제과점 6곳과 협약했다
- 취약계층 아동에 빵·과일 등 먹거리를 지원했다
- 행복나눔가게는 모두 9곳으로 늘었다
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 지역 내 제과점·베이커리 6곳과 '행복나눔가게 후원 협약'을 체결하고 취약계층 아동을 대상으로 빵·과일 등 먹거리 지원을 확대한다.
시는 15일 박수홍베이커리, 어썸베이커리, 블랑제리, 가또마들렌, 식빵언니, 꾸움제빵소 등 6곳과 행복나눔가게 후원 협약을 맺었다고 밝혔다.
이번 협약으로 용인특례시와 행복나눔가게 후원 협약을 체결한 업체는 기존 달콤이구움과자점, 우렁각시, 모현과일 등 3곳을 포함해 모두 9곳으로 늘었다.
이번 사업은 민·관이 함께 지역 상점의 인적·물적 자원을 활용해 취약아동을 돕는 지속 가능한 아동복지 후원 기반을 마련하기 위한 취지에서 추진됐다.
시는 행복나눔가게 참여 점포와 협력해 경제적·정서적 지원이 필요한 아동의 건강한 식생활을 돕고 정서 안정과 공동체 의식을 높여 촘촘한 지역사회 안전망을 구축한다는 계획이다.
협약을 맺은 업체들은 매장에서 직접 제조·판매하는 빵, 과자, 케이크 등 간식을 정기적으로 후원한다.
지원 대상은 지역 내 가정위탁아동, 학대 피해 등으로 보호가 필요한 아동, 아동복지시설에서 생활하는 아동 등이다.
시 관계자는 "어려운 경제 여건 속에서도 아이들을 위해 자발적으로 온정의 손길을 내밀어 주신 소상공인 대표님들께 깊이 감사드린다"며 "용인 르네상스 2.0 시정 비전에 발맞춰 소상공인의 사회공헌 활동을 적극 지원하고 단 한 명의 아이도 소외되지 않는 용인형 아동보호 안전망을 구축하겠다"고 말했다.
시는 이번 행복나눔가게 확대를 계기로 지역 소상공인과의 협력을 강화해 아동친화적 용인형 아동보호체계 구축에 박차를 가한다는 방침이다.
seraro@newspim.com