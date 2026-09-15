양주시, 제6기 지역사회보장계획 심의…36개 사업 논의

AI 핵심 요약beta
- 양주시 협의체가 14일 제6기 계획을 심의했다
- 2027년부터 2030년까지 복지정책 36개 사업을 담았다
- 민관 협력 강화와 주민 의견 반영을 논의했다
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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시 지역사회보장협의체 대표협의체가 제3차 회의에서 2027년부터 2030년까지 적용될 제6기 지역사회보장계획을 심의했다.
15일 시에 따르면 제6기 지역사회보장계획은 향후 4년간 양주시의 사회보장 정책 방향과 추진과제를 담은 중장기 계획으로 지역주민의 복지 욕구와 지역 특성을 반영해 사회보장체계를 강화하는 내용을 담고 있다.
이번 계획에는 민선9기 공약사업 14개를 포함한 총 36개 사회보장 분야 사업이 반영됐다.
다울림센터에서 지난 14일 열린 회의에서 대표협의체 위원들은 계획의 주요 내용을 검토하고 지역의 복지 여건과 주민 의견을 폭넓게 반영하기 위한 다양한 의견을 제시했다.
또한 그동안 공석이었던 대표협의체 부위원장을 선출하고 협의체의 원활한 운영과 민·관 협력 강화를 위한 방안도 논의했다.
정덕영 양주시장은 "지역사회보장계획은 지역주민의 복지 향상과 지역의 지속가능한 발전을 위한 중요한 밑그림"이라며 "민·관이 함께 지역의 복지 현안을 고민하고 다양한 의견을 정책에 적극 반영해 주민이 체감할 수 있는 지역사회보장체계를 만들어 나가겠다"고 말했다.
양주시 지역사회보장협의체는 지역사회보장계획의 수립·시행·평가와 지역사회보장 증진을 위한 주요 사항을 심의·자문하는 민·관 협력기구다.
asj7376@newspim.com