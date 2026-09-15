인천시, 청라에 'AI 커넥티드 모빌리티' 생태계 조성 속도

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 15일 AI 커넥티드 모빌리티 간담회를 열었다
- 기업들은 R&D와 테스트·인증 인프라 확충을 요구했다
- 인천시는 청라를 핵심 거점으로 생태계 조성을 추진했다
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 정부·기업과 함께 인공지능(AI)·커넥티드 기술을 결합한 미래 모빌리티 산업 생태계 조성에 나선다.
인천시는 15일 서울 콘래드 호텔에서 'AI 커넥티드 모빌리티 기업 간담회'를 열고 미래 모빌리티 산업 육성과 기업 지원 방안을 논의했다고 밝혔다.
이날 간담회에는 박찬대 인천시장과 국회의원, 관련 업계·산업통상부 관계자 등이 참석했다.
기업 중에서는 현대자동차와 현대모비스, 현대케피코, HL클레무브, LG전자, LG이노텍 등 완성차·핵심 부품업체를 비롯해 롯데이노베이트, 티맵모빌리티, 인텔리안테크놀로지스, 아우토크립트, 페스카로 등 모빌리티 플랫폼·통신·사이버보안 업체 등이 참여했다.
이날 간담회에서는 한국자동차연구원의 '커넥티드카 산업 현황 및 대응전략' 발표에 이어 인천을 AI 커넥티드 모빌리티 산업의 거점으로 육성하기 위한 종합 토의가 이어졌다.
참석 기업들은 AI와 커넥티드 기술이 빠르게 발전하면서 관련 산업의 경쟁력을 확보하려면 연구개발(R&D)과 테스트·인증 등 산업 인프라 확충이 시급하다는 의견을 제시했다.
또 정부와 지자체의 적극적인 지원이 필요하다고 강조했다.
인천시는 이번 간담회를 계기로 AI·바이오·콘텐츠·에너지 등 미래산업을 중심으로 산업 생태계 구축에 속도를 낼 계획이다.
특히 공항과 항만을 동시에 갖춘 입지 조건을 활용해 청라를 AI 커넥티드 모빌리티 산업의 핵심 거점으로 육성한다는 구상이다.
청라에는 커넥티드카 인증평가센터 등 관련 인프라가 구축되고 있다.
인천시는 이를 기반으로 'AI 커넥티드 모빌리티 사이언스파크' 조성을 구체화해 관련 기업과 연구·지원기관을 집적시킬 방침이다.
박찬대 시장은 "AI는 개별 기업의 생산성을 높이는 기술을 넘어 산업과 산업을 유기적으로 잇는 핵심 연결고리"라며 "공항과 항만, 국내와 글로벌을 잇는 최적의 입지인 청라에 AI 커넥티드 모빌리티 기업과 인프라를 집적하겠다"고 말했다.
이어 "기업이 더 쉽게 투자하고 더 빠르게 성장할 수 있도록 행정적 지원 기반을 구축하겠다"며 "국회와 정부, 기업, 유관기관과 긴밀히 협력해 미래산업을 선도하는 인천을 만들겠다"고 했다.
인천시는 앞으로 주요 기업 및 유관기관과 상시 소통체계를 구축하고 현장 애로사항을 반영한 맞춤형 지원책을 마련하는 등 AI 커넥티드 모빌리티 산업 생태계를 조성한다는 계획이다.
hjk01@newspim.com