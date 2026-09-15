【韩股收盘】 美债收益率国际油价上涨 KOSPI指数报收6627.26点

纽斯频通讯社首尔9月15日电 受美国国债收益率和国际油价上涨、韩元兑美元汇率走高等外部不确定性因素影响，韩国综合股价指数（KOSPI）15日收跌，失守6700点。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所消息，KOSPI当天收于6627.26点，较前一交易日下跌57.11点，跌幅0.85%。韩国创业板指数（KOSDAQ）上涨5.62点，涨幅0.70%，收于812.41点。

资金流向方面，外国投资者净卖出1.7056万亿韩元，机构投资者净卖出1.1432万亿韩元，个人投资者净买入1.1940万亿韩元。

韩国市值较大的股票涨跌不一。三星电子下跌0.20%，SK海力士下跌0.41%，三星电机下跌1.50%，现代汽车下跌1.21%，三星生物制剂下跌0.56%，KB金融下跌3.19%，三星生命下跌4.19%。LG新能源上涨3.98%，三星电子优先股上涨2.02%，SK Square收盘持平。

韩国股市午后受到美国国债收益率和国际油价再次上涨影响，投资者情绪明显转弱。

大信证券表示，受前一交易日股市大幅下跌后的反弹性买盘推动，KOSPI上午一度尝试收复6700点，但午后美国10年期国债收益率和国际油价再次上涨，同时韩元兑美元汇率走高，导致投资者情绪转弱。随着外国投资者和机构投资者同步抛售，上午支撑指数的个人投资者和其他法人买盘也逐渐减弱。

当天首尔外汇市场上，韩元兑美元汇率收于1359.4韩元，较前一交易日上涨12.1韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社