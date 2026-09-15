전주시, 피지컬AI 미래전략 협의체 가동…선도도시 도약 본격화

AI 핵심 요약beta
- 전주시는 15일 피지컬AI 협의체를 가동했다
- 협의체는 15명으로 구성돼 21일 첫 회의를 연다
- 시는 정책 반영과 사업 발굴로 산업 육성을 추진한다
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AI 신뢰성·피지컬AI-J밸리·전북 AX 산업벨트 등 산업 육성 로드맵 논의
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 피지컬 인공지능(AI) 분야 국가 전략에 대응하고 지역 산업 경쟁력을 높이기 위한 산·학·연·관 협력체계를 본격 가동한다고 15일 밝혔다.
시는 피지컬AI가 국가 핵심 전략산업으로 부상하고 관련 정책과 연구개발 논의가 활발해짐에 따라 기업과 대학, 연구기관 등 전문가들이 참여하는 상시 협력체계인 '피지컬AI 미래전략 협의체'를 구성·운영할 계획이다.
협의체는 기업을 중심으로 연구기관과 대학 등 관련 분야 전문가 15명으로 구성되며 21일 킥오프 회의를 시작으로 월 1회 정기회의를 개최한다.
정기회의에서는 매회 피지컬AI 관련 정책·기술·산업 현안을 주제로 전문가 발표와 자유토론을 진행한다. 정부 정책과 기술 동향, 현장 수요를 공유하고 국가사업 공동 대응과 신규사업 발굴 등 전주시 주요 현안에 대해서도 논의할 예정이다.
특히 지역기업의 실증·시험·인증과 사업화 과정에서 발생하는 애로사항을 공유해 현장에서 체감할 수 있는 정책과 사업으로 연결될 수 있도록 지원한다.
시는 필요할 경우 주제에 맞는 전문가를 추가로 참여시켜 논의의 전문성과 현장성을 높일 방침이다.
협의체에서는 ▲AI 신뢰성 기반 역량 강화▲피지컬AI-J밸리 조성▲전북 AX 산업벨트 구축▲피지컬AI 전문인력 및 기업 생태계 조성 등을 중심으로 전주시의 피지컬AI 산업 육성 방향을 논의하고 이를 토대로 로드맵과 세부 사업 실행 방안을 마련할 계획이다.
시는 협의체에서 제시된 의견을 피지컬AI 산업 육성 전략과 관련 정책에 적극 반영하고 발굴된 사업의 원활한 추진을 위해 전북특별자치도 등 유관기관과의 연계·협력도 강화한다.
또 하반기에는 피지컬AI 포럼을 개최해 산업·기술 동향과 주요 정책을 공유하고 산·학·연 관계자 간 교류를 확대하는 등 지역 내 협력 기반을 넓힐 예정이다. 시민을 대상으로 피지컬AI 산업 동향과 전주시 주요 정책을 알리는 홍보도 추진해 시민 관심과 공감대를 높일 방침이다.
lbs0964@newspim.com