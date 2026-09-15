손훈모 순천시장, 승주 발효산업 현장 찾아 성장전략 점검

AI 핵심 요약beta
- 손훈모 순천시장이 15일 승주읍 그린바이오 현장을 점검했다.
- 남해안권발효식품산업지원센터와 미생물센터 운영과 지원체계를 살폈다.
- 생태자원 활용한 고부가 산업 육성과 농촌소득 연계를 논의했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 손훈모 순천시장이 승주읍 그린바이오 산업 현장을 찾아 발효산업 기반과 기업 지원체계를 점검하고 순천의 생태자원을 활용한 고부가가치 산업 육성 및 농촌소득 연계 방안을 논의했다.
손 시장은 15일 남해안권발효식품산업지원센터와 미생물센터를 차례로 방문해 장비 운영 현황과 기업 지원 프로그램 및 현장 애로사항을 살피고 관계자 의견을 청취했다.
그는 순천이 보유한 산과 바다, 하천, 갯벌 등 생태자원을 식품과 기능성 소재 개발에 활용해야 한다고 강조하며 농어촌 산업을 고부가가치 분야로 다변화할 것을 주문했다.
손 시장은 "그린바이오 산업이 조기에 자리 잡을 수 있도록 사업 추진 상황을 지속적으로 점검하고 현장 관계자와의 소통을 강화하겠다"며 "지역 생태자원을 품은 그린바이오를 미래산업으로 육성해 농촌소멸에 대응하고 농업인 소득 증대에도 기여하겠다"고 말했다.
승주읍 일원은 2023년 전남형 균형발전 300 프로젝트 선정 이후 그린바이오 산업 육성 기반을 단계적으로 확충하고 있다.
생물전환 바이오특화 지식산업센터는 올해 말 착공될 예정이며 기업 입주공간과 연구·생산 지원시설을 갖춘 산업 거점으로 조성될 전망이다.
chadol999@newspim.com