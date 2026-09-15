완주군, 서울광장서 15~17일 추석맞이 직거래장터

AI 핵심 요약beta
- 완주군은 15일 서울광장 서로장터에 참가했다.
- 생강청·김부각 등 지역 농특산물을 전시·판매했다.
- 수도권 판로 확대와 도농 상생 교류를 노렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군은 추석을 앞두고 서울 시민들에게 지역 우수 농특산물을 알리고 판로를 확대하기 위해 15~17일 서울광장에서 열리는 '추석맞이 서로장터'에 참가한다고 15일 밝혔다.
이번 행사는 서울광장에서 우수 농특산물 전시·판매와 문화·체험 행사 등이 진행되며 유희태 완주군수를 비롯해 서울특별시장, 서울특별시의회 의장, 농어민 단체 관계자 등 200여 명이 참석한 개막식을 시작으로 운영된다.
완주군은 직거래장터 부스에서 생강청, 김부각, 참·들기름, 한우 육포, 편강, 곶감, 무화과, 누룽지 등 지역 대표 농특산물을 선보이며 완주 로컬푸드의 품질과 맛을 알릴 예정이다.
특히 종로구 서울동행상회와 양천구 서울에너지공사 직거래장터 등 서울 권역에서 쌓아온 직거래 운영 경험을 바탕으로 판로를 서울광장까지 확대했다는 점에서 의미가 있다.
군은 이번 장터를 계기로 수도권 신규 소비처를 확보해 농가소득을 높이고 서울 시민과의 도농 상생 교류도 강화할 방침이다. 농특산물 판촉과 함께 고향사랑기부제와 귀농·귀촌 정책 홍보도 병행해 완주의 다양한 매력을 알릴 계획이다.
유희태 완주군수는 "이번 서로장터가 우리 군 우수 농특산물의 새로운 판로를 개척하고 서울 시민에게 완주의 맛과 매력을 알리는 좋은 기회가 될 것"이라며 "앞으로도 서울시와 지속적인 교류를 통해 농가소득 증대와 도농 상생을 적극 추진하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com