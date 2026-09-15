고흥군, 철도 타고 찾는 우주·바다 관광모델 성과

AI 핵심 요약beta
- 고흥군이 15일 우주철도999로 우수사례에 선정됐다
- 철도 연계 관광객은 지난해 252명에서 3083명으로 늘었다
- 군은 관광상품 확대와 연계교통 강화에 나서기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군의 철도 연계 관광상품 '우주철도999'가 지역사랑 철도여행 우수사례로 선정됐다. 철도 연계 관광객은 지난해 252명에서 올해 3083명으로 12배 이상 늘었다.
고흥군은 한국철도공사 대전 본사에서 열린 '철도 중심 지역관광 활성화 워크숍'에서 지역사랑 철도여행 우수사례로 뽑혀 운영 사례를 발표하고 감사패를 받았다고 15일 밝혔다.
지역사랑 철도여행은 정부와 공공기관, 지방자치단체가 협력해 열차 이용객에게 운임 할인과 지역별 관광 혜택을 제공하는 관광 활성화 사업이다.
군은 이번 워크숍에서 우주철도999와 우주과학열차, 철도 연계 관광상품, 연계교통 지원사업 등을 소개하며 철도를 지역 관광자원과 연계한 관광객 유치 성과를 공유했다. 특히 철도 이용객의 고흥 방문을 관광지 관람과 숙박, 음식점 이용, 체험 프로그램 참여로 연결해 체류 시간을 늘리고 지역 소비를 유도한 점이 높은 평가를 받았다.
고흥군은 앞으로 한국철도공사 등 관계기관과 협력을 강화해 우주항공과 섬·해양 자원을 활용한 철도 연계 관광상품을 발굴할 계획이다. 아울러 연계교통 지원을 확대해 관광객의 지역 내 이동 편의를 높이고 고흥 관광의 접근성과 체류형 관광 기반을 강화할 방침이다.
chadol999@newspim.com