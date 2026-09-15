보성군, 활용도 낮은 폐교 부지 산림휴양공간 마련

AI 핵심 요약beta
- 보성군이 15일 웅치초 소나무숲 맨발길을 17일 개장했다.
- 5000만원 들여 300m 순환형 산책길을 조성했다.
- 내년 봄 봄꽃 단지 더해 생활권 휴양공간으로 키운다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 보성군이 웅치면 강산리 폐교된 웅치초등학교 소나무숲에 300m 규모의 순환형 맨발산책길을 조성해 오는 17일 개장한다.
보성군은 사업비 5000만 원을 투입해 조성한 맨발산책길에 봄꽃 단지와 편의시설을 단계적으로 갖춰 주민 건강 증진과 휴식을 위한 생활권 산림휴양 공간으로 확대할 계획이라고 15일 밝혔다.
이번 사업은 주민 건의를 반영해 추진됐다. 군은 기존 소나무를 최대한 보존해 자연 그늘과 경관을 살리고 활용도가 낮았던 폐교 공간을 산림휴양 공간으로 재정비했다.
산책길은 제34회 웅치면민의 날 및 제6회 웅치 올벼쌀 문화축제 일정에 맞춰 개방된다. 군은 세족장 설치와 그늘나무 식재를 통해 이용 편의를 높일 계획이다.
내년 봄에는 산책길 주변 1700㎡에 보라색·노란색 유채와 안개꽃, 꽃양귀비 등 4종의 봄꽃을 심어 계절 경관을 조성한다.
보성군은 웅치면과 미력면에 총 800m 규모의 맨발산책길을 조성 중이며 2027년까지 12개 읍면에 생활권 맨발산책길을 1곳씩 마련할 계획이다.
chadol999@newspim.com