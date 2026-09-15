송가인 팬카페 어게인, 진도군에 고향사랑기부금·장학금 전달

AI 핵심 요약beta
- 송가인 팬카페 어게인이 12일 진도군에 기부했다
- 고향사랑기부금 1700만원과 장학금 500만원을 전달했다
- 기부금은 지역발전, 장학금은 인재육성에 쓰인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 송가인의 공식 팬카페 어게인(AGAIN) 회원들이 송가인의 고향인 진도군에 따뜻한 나눔을 전하며 선한 영향력을 실천했다.
송가인 공식 팬카페 어게인 회원들은 지난 12일 명량대첩축제 기간 열린 '명량 트로트의 밤' 공연에 앞서 진도군에 고향사랑기부금 1700만원과 인재육성장학금 500만원을 각각 전달했다.
이번 기부는 송가인을 향한 팬들의 응원을 넘어 송가인의 고향인 진도에 직접 힘을 보태고 지역사회와 함께 성장하자는 뜻에서 팬들이 자발적으로 마음을 모아 마련했다.
팬들은 이날 명량대첩축제 현장을 찾아 송가인의 공연을 함께 즐기는 동시에 지역 발전과 미래 인재를 위한 나눔에도 동참하며 뜻깊은 시간을 보냈다.
전달된 고향사랑기부금은 진도군의 지역 발전과 주민 복지 증진을 위한 사업에 활용될 예정이다. 인재육성장학금은 지역 학생들의 교육 지원과 미래 인재 양성을 위해 쓰인다.
송가인의 팬카페 어게인은 그동안 송가인을 응원하는 마음을 다양한 기부와 봉사활동으로 이어오며 꾸준히 선한 영향력을 펼쳐왔다. 이번에도 송가인의 고향에 대한 애정과 팬들의 따뜻한 마음이 더해져 지역사회를 위한 의미 있는 나눔을 실천했다.
한편 송가인은 이날 '명량 트로트의 밤' 무대에 올라 '가인이어라', '엄마아리랑' 등 히트곡을 선보이며 관객들과 만났다. 최근 진도 홍보모델로 재위촉된 송가인은 진도를 알리고 문화예술의 고장으로서 진도의 위상을 높이기 위한 다양한 홍보 활동에도 참여하고 있다.
moonddo00@newspim.com