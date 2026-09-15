韩国土库曼签署13项合作文件 涵盖基础设施、跨国犯罪等领域

纽斯频通讯社首尔9月15日电 韩国与土库曼斯坦15日在打击跨国犯罪、治安、水资源管理等13个领域签署了谅解备忘录（MOU）与合作文件。

图为韩国总统李在明（右）在青瓦台为到访的土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫举行欢迎仪式。【图片=KTV提供】

李在明总统当天上午在府青瓦台与对韩国进行国事访问的土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫举行首脑会谈，并以此为契机举行MOU与合作文件签署仪式。

在打击跨国犯罪方面，两国决定加强应对毒品犯罪、洗钱等跨国有组织犯罪的能力，并建立相关工作渠道。双方还将扩大司法领域专家交流，交换法律信息和出版物，就法律起草和审查提供技术支持，并开展联合研究。

在治安领域，韩国警察厅与土库曼斯坦内务部将就毒品等跨国犯罪开展联合应对，协助调查逃往海外的犯罪嫌疑人，加强警察教育等人才培养，并共享交通管理和道路安全方面的信息与经验。

双方还将加强海关领域合作，共享计税价格、原产地核查、通关合法性、通关延误及不予通关原因、敏感物品非法交易等方面的信息，以加强对违反海关法、走私等跨国犯罪的应对，营造安全顺畅的贸易环境。

在水资源管理领域，将土库曼斯坦卡拉库姆运河现代化等水资源管理需求与韩国智能水管理技术相结合。双方将推动包括人工智能（AI）在内的智能水管理技术应用，并在水资源再利用等加强水安全的措施方面开展合作。

在基础设施和铁路交通领域，双方将围绕石油和天然气、化工、建筑、交通和物流等主要项目开展合作，并加强智慧城市及数字城市基础设施开发合作，为韩国企业参与土库曼斯坦基础设施建设以及进入当地铁路市场创造条件。

在化工和工程项目领域，将建立涵盖政策、技术、人才项目合作体系，共享政策及产业发展趋势，并建立政府和研究机构之间的合作网络，为扩大韩国企业进入土库曼斯坦市场提供制度基础。

两国还将通过未来一代交流增进相互友谊，并在知识产权政策和法律制度信息及经验共享、知识产权保护、相关意识提升、行政数字化和商业利用等方面开展合作。

在气候应对方面，两国决定共同应对中亚地区跨境环境问题和气候危机，包括咸海荒漠化、水资源争端等。

在投资领域，两国签署促进和保护投资合作文件，同意对对方国家投资给予公平、公正待遇，并给予不低于本国投资者或最惠国待遇的待遇。双方还就投资者与国家间争端解决机制（ISDS）作出规定，并承诺保障投资资金自由汇出。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社