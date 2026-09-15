진안군, 중장기 발전계획 군민 의견 반영

AI 핵심 요약beta
- 진안군은 15일 중장기 발전계획 설문을 시작했다.
- 군민 의견을 모아 진안형 기본사회 전략에 반영한다.
- 설문은 내달 31일까지 온라인·오프라인으로 받는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
온라인·QR코드·읍면 행정복지센터 등 온·오프라인 참여 방식 마련
[진안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 진안군은 미래 발전 전략을 마련하고 '모두가 잘사는 진안형 기본사회'를 실현하기 위해 내달 31일까지 중장기 종합발전계획 수립을 위한 군민 설문조사를 실시한다고 15일 밝혔다.
이번 설문조사는 현재 추진 중인 진안군 중장기 종합발전계획 수립 과정에서 군민의 다양한 의견과 지역의 실제 수요를 폭넓게 수렴해 향후 발전 전략과 주요 정책에 반영하기 위해 마련됐다.
설문에는 진안군민 누구나 참여할 수 있으며 진안군의 생활 만족도와 앞으로 중점적으로 추진해야 할 발전 방향 등에 대한 의견을 묻는다.
군은 이번 조사를 단순한 의견 청취에 그치지 않고 제안된 의견을 분야별로 검토해 중장기 발전 전략에 반영하고 향후 주요 정책과 사업을 구체화하는 기초자료로 활용할 계획이다.
참여는 온라인과 오프라인으로 가능하다. PC에서는 진안군 홈페이지 또는 설문조사 링크를 통해 참여할 수 있으며 스마트폰으로는 홍보물의 QR코드를 촬영해 설문에 참여할 수 있다.
온라인 참여가 어려운 군민은 가까운 읍·면 행정복지센터에 비치된 설문지를 작성해 해당 행정복지센터에 제출하면 된다.
진안군 관계자는 "중장기 종합발전계획은 행정의 시각만으로 만드는 계획이 아니라 군민이 원하는 진안의 미래 모습을 함께 설계하는 과정"이라며 "군민 한 분 한 분의 의견이 향후 정책과 사업을 만들어가는 중요한 밑거름이 되는 만큼 많은 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다"고 말했다.
이어 "수렴된 의견을 충분히 검토해 군민의 삶의 질을 높이고 지역의 새로운 성장 동력을 만들어낼 수 있는 실행력 있는 중장기 발전전략을 마련하겠다"고 덧붙였다.
gojongwin@newspim.com