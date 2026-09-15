韩财长候选人：对美投资遵守2000亿美元总限额

纽斯频通讯社首尔9月15日电 韩国副总理兼财政经济部长官候选人李炯日15日表示，韩国正在年均200亿美元、总额2000亿美元的限额内就对美投资进行协商。韩美同时在包括"风险池化"等投资资金回收安全保障措施进行谈判。

图为韩国副总理兼财政经济部长官候选人李炯日15日参加在首尔汝矣岛国会举行的人事听证会。【图片=纽斯频通讯社】

李炯日当天在国会财政经济企划委员会举行的人事听证会上，就国民力量党议员尹永硕询问是否遵守对美投资限额时说，对美投资正在年均200亿美元、总额2000亿美元的范围内进行协商。

尹永硕提到媒体有关被视为韩国对美投资一号项目的发电站项目投资规模可能超过年均200亿美元上限的报道，并询问韩美双方此前达成的投资限额是否出现变化。

李炯日表示，具体项目正在协商，无法透露详情，但强调"正在遵守MOU规定的限额范围内进行协商"。

尹永硕还提及媒体有关投资资金缴纳前至少确保45个工作日，以及通过"风险池化"方式合并多个项目的损益、回收本金和利息等安排可能与韩国政府此前说明有所不同的报道。

李炯日对此表示："这些部分也在一并协商。"但他没有透露45个工作日规定或"风险池化"机制具体适用方式等细节。

针对对美投资可能与韩美双方信任问题相关的说法，李炯日介绍说，3500亿美元投资安排包括2000亿美元对美投资和1500亿美元造船合作投资。他表示，韩美同盟牢固，韩国将同时考虑双方战略利益开展协商。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社