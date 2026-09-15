경기북부동물위생시험소, 고양시 구제역 잔여 농가 재검사 '이상없음'

AI 핵심 요약beta
- 경기도북부동물위생시험소가 15일 고양시 구제역 잔여 농가를 재검사했다.
- A·B 농가에서 NSP 항체는 일부 나왔지만 추가 이상은 없었다.
- 시험소는 A 농가 중심으로 방역·검사를 계속 강화하겠다고 밝혔다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도북부동물위생시험소는 지난 2월 경기도 고양시에서 발생한 구제역과 관련해 잔여 농가에 대한 감염항체(NSP) 재확인 검사 결과 모든 잔여 농가에서 추가 이상 소견이 발견되지 않았다고 15일 밝혔다.
앞서 고양시에서는 지난 2월 3개 농가에서 구제역이 발생했으며 방역당국의 신속한 방역 조치에 따라 해당 발생 건은 4월 30일자로 종결됐다.
시험소에 따르면 이번 조사 대상은 당시 구제역 종결 시점에 감염항체(NSP) 잔존 여부를 지속적으로 확인해야 하는 관리 대상 잔여 농가 2곳이다. 구제역 잔여 농가는 이동제한 조치가 해제된 이후에도 감염 가능성을 고려해 관리와 검사가 계속 진행되는 농가를 의미하며 현행 제도상 구제역 종결 후 3개월과 6개월 시점에 잔여 농가를 대상으로 재검사를 진행하도록 하고 있다고 밝혔다.
북부동물위생시험소는 지난 8월 27일 A 잔여 농가를 대상으로 재확인 검사를 실시한 결과 총 사육 두수 40마리 가운데 4마리에서 구제역 감염항체(NSP)가 검출됐다. 이들 4마리는 지난 5월 실시한 검사에서도 동일하게 감염항체가 확인된 개체로 시험소는 농장주와 협의해 3개월 후 재검사를 다시 진행하기로 했다고 밝혔다. 나머지 36마리에 대해서는 이상 소견이 발견되지 않았다고 전했다.
이와 함께 시험소는 지난 9월 4일 B 농가 사육 가축 69마리를 대상으로 재검사를 실시한 결과 5마리에서 구제역 감염항체가 확인됐다고 밝혔다. 해당 5마리 역시 지난 5월 재검사 당시 감염항체가 검출된 동일 개체로 시험소는 더 이상 재검사를 원하지 않는 농장주와 협의해 이들 5마리를 모두 도태 처리했으며 나머지 64마리는 모두 정상으로 확인됐다고 설명했다.
경기도북부동물위생시험소는 이번 검사 결과와 관련해 잔여 2개 농가 모두에서 추가적인 구제역 감염항체 증가가 확인되지 않아 잔여 농가 전체를 이상 없음으로 판정했다고 설명했다.
시험소는 앞으로도 A 농가를 중심으로 방역 관리와 항체 검사를 지속적으로 강화해 구제역의 추가 발생을 사전에 차단한다는 방침이다.
최옥봉 경기도북부동물위생시험소장은 "구제역은 감염항체(NSP)가 검출될 경우 바이러스가 잔존해 있을 가능성이 있는 만큼 농가에서는 축사 소독을 철저히 하는 등 방역 관리에 각별한 주의가 필요하다"며 "최근 몽골 등지에서 백신 미접종형인 SAT1형 구제역이 다발하고 있는 상황에서 인접 지역인 경기 북부는 보다 강화된 방역 관리가 요구된다"고 말했다.
asj7376@newspim.com