《暗杀者们》李敏镐：希望塑造扎根现实的真实人物

纽斯频通讯社首尔9月15日电 韩国演员李敏镐将在许秦豪执导的电影《暗杀者们》中饰演新晋记者"英日"。在这部以20世纪70年代为背景、讲述第一夫人遭枪击事件的电影中，他与柳海真、朴海日等实力派演员合作，为影片注入年轻而鲜活的能量。

【图片=Hive Media Corp提供】

李敏镐近日在首尔三清洞接受纽斯频（NEWSPIM）通讯社采访，谈及首次出演许秦豪导演作品的感受，以及与前辈演员合作的经历。他还分享了自己近年来作为演员和一个普通人在人生观上的变化。

《暗杀者们》聚焦韩国现代史上震惊全社会的第一夫人遭枪击事件。对于这一题材，李敏镐并不陌生。

"在接触剧本之前，我就曾在优兔（YouTube）上看过那个时期发生的事件。当时我连续看一晚，所以这个题材对我来说并不陌生。"

在他看来，这部电影的吸引力并不只在于事件本身。"虽然当时最终也没有得出明确结论，但从追查事件的人物视角出发，跟随事件的发展，我觉得非常有趣。"

与柳海真、朴海日这样的资深前辈合作，对李敏镐来说是一次挑战。尤其是在以上世纪70年代为背景的时代剧中，他希望自己的表演能够尽可能扎根现实。

"我当时看了剧本后就在想，我到底能不能和两位真正脚踏实地的前辈自然地融入在一起。这对演员来说是一个很大的课题。我的任务就是不能显得突兀，要很好地融入其中，让自己看起来就像那个时代真实存在的人物。"

而他饰演的英日，也恰好成为影片中一股不同的力量。"如果说哲久（柳海真饰）和在焕（朴海日饰）明显受到那个时代的压抑和责任束缚，无法从真相中获得自由，那么我觉得英日可以带来非常鲜活的感觉。我认为这个角色能够为电影注入活力，也可以在一定程度上跳出时代氛围，为影片增加一些变化。"

上一部作品《全知读者视角》中，李敏镐需以"老大哥"的身份带领片场，而在《暗杀者们》中，他成为了剧组中的"老幺"。"确实，当老幺更轻松。"他笑着说，与前辈们合作让自己感受到一种不同以往的片场氛围。

【图片=Hive Media Corp提供】

"这是我第一次在片场感受到一种完全的稳定感，并以这样的状态进行表演，所以感觉很好。有很多地方也可以更加自由地发挥。"

影片中，英日前往日本后与沈恩敬饰演的日本支局记者相遇。李敏镐认为，随着空间和人物关系变化，影片的整体情绪也需相应调整。

"从前往日本开始，整体的紧张感可能会有所下降，所以我一直在思考该如何处理。事件本身仍然按照原有节奏推进，但同时也会产生一种逐渐了解新遇到人物的微妙感觉。"

他表示，自己与许秦豪导演经常讨论如何呈现人物初次相遇时那种微妙的氛围。

"英日是在电影院亲眼目睹死亡事故的人物。他带着'不能让日本再出现另一个受害者'这样的瞬间性思考和情绪推动自己表演。"

在电影中，李敏镐与柳海真、朴海日共同构成三条重要人物线。同时，他还与柳慧英、金大明、裴晟佑等饰演报社同事的演员合作。

他说，与报社演员们的合作从一开始就十分自然。"记者室里的演员们，从一开始就感觉很亲近，就像认识了很久的人一样，完全没有不自在的感觉。"

谈到沈恩敬，他提到对方在片场高度投入的状态。"沈恩敬本身比较害羞，所以并不容易和她进行深入交流。要让对话持续下去不太容易，但我觉得这反而也是演员的魅力所在。"

"她在片场也是非常能够保持投入状态的演员。看着她不断小声念台词、练习旅日侨胞的说话方式，我觉得她是一位非常认真、必须持续保持投入才能完成表演的演员。"

对于柳海真和朴海日两位前辈，李敏镐则更多谈到了自己从他们身上获得的收获。

【图片=Hive Media Corp提供】

"在我的演艺履历中，似乎很少有机会和这样的前辈一起工作。观察他们在片场以怎样的态度、怎样的方式投入工作，对我来说受益颇多。"

采访中，李敏镐也谈到了自己近年来作为演员的变化。他说，自己年过30，看待人生和演员生涯的方式发生了很大变化。

"如果说我从很年轻的时候就受到关注和喜爱，背负着责任感和义务感这样的无形负担生活了十多年，那么从那以后，我产生了一种欲望——抛开演员的人生，希望以崭新的面貌过自己的人生。"

随着年龄增长，他也越来越希望了解不同的人生故事。"如今随着年龄增长，我也到了开始好奇许多人的故事、能够与更多人交流的阶段，所以在作为演员进行选择以及逻辑性表达方面，我似乎也正在经历改变自己的过程。"

谈到英日这个角色，李敏镐也分享了自己对人物动机的理解。在他的解读中，英日在相对安稳的环境中成长，却没有因此与时代完全割裂。在严酷的社会环境下，他以自己的方式逐渐接触并参与民主化运动，也开始追寻属于自己的道路。

对于今后的演员生涯，他希望继续寻找那些能够跨越时代产生共鸣的作品。"我非常关注那些即使时代发生变化也不会改变的情感和主题，今后也希望继续参与这样的作品。"

另外，电影《暗杀者们》将于23日在韩国上映。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社