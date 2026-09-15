부산시, 세종청사 공무원 대상 시정설명회…"국비 확보·정책 협력"

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 15일 세종서 시정설명회를 열었다.
- 민선 9기 비전과 4대 도시목표를 공유했다.
- 중앙부처와 국비·정책 협력 강화를 요청했다.
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부산 발전 위한 중앙정부 협력 요청
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 세종으로 간다. 중앙부처 공무원들을 직접 만나 시정 방향을 설명하며 향후 국비 확보와 정책 협력을 위한 물꼬를 트겠다는 계산이다.
부산시는 15일 오후 6시 40분 세종시 코트야드 바이 메리어트 세종에서 '2026 정부세종청사 공무원 초청 시정설명회'를 개최한다고 밝혔다.
설명회는 매년 세종에서 열리는 정례 행사로 올해는 민선 9기 출범 이후 처음으로 개최된다.
이날 김경덕 부산시 행정부시장과 시 간부진, 정부세종청사 소속 공무원 등 100여 명이 참석해 부산시의 새로운 비전과 주요 현안을 공유하고 향후 협력 방안을 논의한다.
행사는 행정부시장의 환영사를 시작으로 민선 9기 시정 현안 소개, '부산을 위한 제언' 토론, 시정 정책퀴즈 순으로 진행된다. 시는 '미래 대전환의 중심, 해양수도 부산'을 민선 9기의 새 도시 비전으로 제시하고 이에 맞춘 핵심 시정 방향을 설명한다.
시는 세계를 연결하는 해양수도, 미래를 열어가는 혁신경제도시, 어디서나 살기 좋은 균형성장도시, 모두가 건강한 시민행복도시 등 4대 도시목표를 중심으로 주요 정책 과제를 소개할 예정이다. 이 과정에서 부산의 미래 발전과 국가 균형발전을 위해 중앙정부와 긴밀한 협력이 필요한 사안을 짚고 관련 부처의 관심과 지원을 요청한다.
'부산을 위한 제언' 코너에서는 중앙부처 공직자들이 부산 발전을 위한 정책 아이디어와 의견을 제시하는 자유 토론이 진행된다. 시는 이 자리에서 나온 제안을 향후 시정에 반영하는 방안을 검토할 계획이다.
행사 마지막 순서로는 부산시 미디어소통 홍보대사인 배우 한상진의 사회로 시정 정책퀴즈가 마련된다. 부산시는 퀴즈 형식을 통해 주요 정책과 도시의 특색을 소개하며 중앙부처 공무원들의 이해를 높인다는 방침이다.
김경덕 행정부시장은 "민선 9기 부산은 시민의 삶을 지키는 민생 회복과 부산의 미래를 여는 해양수도 완성에 시정 역량을 집중하고 있다"며 "부산의 도약은 지역 발전을 넘어 국가 균형성장과 경쟁력 제고로 이어지는 만큼, 주요 현안이 차질 없이 추진될 수 있도록 중앙과 지방이 긴밀히 소통하고 힘을 모아 나가길 기대한다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com