韩国防务企业争相招募AI、无人系统及航天领域人才

纽斯频通讯社首尔9月15日电 韩国防务企业近期加快人工智能（AI）、无人系统、超高音速推进机构、航天等未来战争技术领域人才招聘，以应对防务产业技术发展和业务领域拓展带来的专业研发需求。

【插图=AI生成、周钰涵 记者】

据业界14日消息，现代罗特姆近期扩大航空航天及AI、无人系统领域专业人才招聘。

公司于8月24日至9月20日招聘航空航天领域应届毕业生和有工作经验人员，这是其首次单独针对航空航天领域开展招聘。此次招聘涉及涵道式冲压发动机、超高音速发动机、甲烷发动机、推进机构试验设备等14个岗位。

随着业务从K2主战坦克、轮式装甲车等陆上武器系统进一步拓展至航空武器和航天推进系统，现代罗特姆也在加强相关设计和测试人才储备。

在AI和无人系统领域，现代罗特姆也在扩大人才招聘。该公司去年招聘有工作经验人员时，曾招募用于提升国防机器人AI步行和机动智能、开发基于多足机器人强化学习的步行控制技术的专业人才。

韩华航空航天也在以未来防务领域为重点加强研发人才储备。除航空发动机和自行火炮业务外，该公司正将业务拓展至航天运载火箭、精确及远程制导武器、有人与无人融合系统等领域。

今年3月，韩华航空航天曾针对自动驾驶、机器学习、自主智能体、计算机视觉、端侧AI、生成式AI等AI相关岗位开展单独招聘。今年应届毕业生招聘中，韩华航空航天还招聘运载火箭发动机系统开发、热·流体及结构分析、运载火箭系统设计等航天业务研发人员。

韩国航空宇宙产业也在现有KF-21等飞机业务基础上，将人才招聘范围扩大至基于AI的有人与无人融合系统以及航天、卫星领域。今年下半年应届毕业生招聘中，该公司将AI·AX开发、建模与仿真（M&S），以及航天任务设计、光学载荷、通信技术与导航载荷、卫星姿态控制等研发岗位进一步细分并进行招聘。

业界认为，上述招聘变化体现出防务企业未来业务发展的方向。随着竞争领域从坦克、战斗机等传统武器平台扩大至AI、无人系统、先进推进机构和航天等领域，专业研发人才储备正成为影响企业竞争力的重要因素。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社