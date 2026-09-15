韩国邀请中国百家旅行社来韩开展地方旅游采风活动

纽斯频通讯社首尔9月15日电 韩国文化体育观光部和韩国观光公社（旅游发展局）近日邀请中国百强旅行社相关人士及媒体人士来韩开展大型旅游采风活动，以韩国6个地方国际机场为依托，开发地方旅游产品，推动地方旅游发展。

图为韩中旅游业界交流之夜现场。【图片=韩国观光公社提供】

此次采风活动于8日至15日举行，共112人参加。参与者来自北京、上海、广州、沈阳、成都等中国多个城市，分为6个团队，按照实际地方机场出入境路线，前往庆州、金海、大田、三陟、济州、天安等地区主要城市，体验当地特色旅游资源。

参与者通过亲身体验地方美食、自然风光和传统文化，感受与地方机场相结合的地方旅游魅力。12日，参与者还前往世界文化遗产安东河回村，观看"船游绳火游戏"等当地传统活动。

一名参加活动的中国华东地区旅行社负责人表示，通过地方机场直接入境并体验当地美食、自然和传统文化的旅游路线，对中国消费者具有差异化吸引力。将根据此次考察发掘的地方特色旅游内容，尽快推出新的赴韩旅游产品。

韩国观光公社11日在安东国际会议中心举办韩中旅游业界B2B洽谈会。韩国江原道、庆尚南道、庆尚北道、大邱市、全罗北道、忠清北道、忠清南道等7个地方政府介绍了与开通中国直航航线的地方机场相连接的地区旅游内容和特色旅游线路。

在随后举行的洽谈会上，中国主要旅行社、OTA平台、媒体人士和网红等与韩国地方政府及旅游业界人士开展交流，围绕以地方机场为门户连接韩国各地区进行了约700场商务洽谈，并现场达成79项合同。

另外，在同日举行的韩中旅游业界交流之夜活动上，韩国有关方面向与会的中国旅游界人士和媒体推介了韩国的地方特色旅游资源。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社