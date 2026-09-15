苹果首发折叠屏手机 三星显示有望成主要受益企业

纽斯频通讯社首尔9月15日电 苹果首款折叠屏手机"iPhone Duo"近日公开亮相。据悉，韩国三星显示将独家供应该产品所需的折叠OLED面板，相关产品有望成为三星显示扩大折叠屏面板业务的重要契机。

苹果首款折叠屏手机"iPhone Duo"。【图片=苹果提供】

据业界消息，三星显示计划为"iPhone Duo"供应7.8英寸折叠OLED面板。业内预计，三星显示将在未来3年获得该产品的独家供应权，并计划今年出货约800万片、明年出货约1500万片。

市场研究机构TrendForce预计，在苹果首款折叠屏手机上市后的第一年，三星显示在相关折叠OLED面板市场的份额将达到24.8%，位居全球第二。

不过，业内认为，苹果首款折叠屏手机的实际产量仍存在不确定性。首年产量可能在500万至600万部左右，如果产品市场反响良好，产量可能达到1000万部。

关于折叠OLED面板价格，分析认为，相关面板单片价格可能约为250美元。若按照今年出货800万片计算，销售额约为2700亿韩元。由于这一价格属于传闻，实际供应价格仍有待确认。

苹果折叠屏手机的推出也受到市场关注。有声音指出，随着苹果进入折叠屏手机市场，全球折叠屏设备竞争可能进一步加剧，面板厂商有望从中获得新的增长机会。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社