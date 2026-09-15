韩国乌兹别克斯坦举行首脑会谈并签署13项合作文件

纽斯频通讯社首尔9月15日电 韩国总统李在明14日与到访的乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫举行会谈，举行协议及谅解备忘录签署仪式，新签署10份谅解备忘录以及3份条约、修订议定书和合同，合作涉及生物产业、制造业人工智能（AI）转型、防务产业、旅游等13个领域。

图为韩国总统李在明（右）和乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫。【图片=KTV截图】

双方决定建立战略项目发掘机制，围绕乌兹别克斯坦政府六大国家战略产业领域探索互惠支持方案。六大领域包括关键矿产、AI和数据中心、智慧城市、韩国企业专用产业园、制药和生物产业，以及食品、美容和内容产业。双方将推动相关领域有潜力项目的发掘和开发，并共享战略合作领域项目信息，通过金融合作扩大韩国企业参与相关项目的可能性。

在交通和医疗卫生基础设施领域，双方签署引进8列高速铁路列车和建设乌兹别克斯坦国家基因组·生物银行"生物组中心"的谅解备忘录，并将启动相关项目的对外经济合作基金（EDCF）可行性调查。

在制造业AI转型领域，双方签署人工智能转型（AX）合作谅解备忘录，将围绕技术合作和知识共享、人才能力培养、基础设施建设以及企业交流等开展合作，推动两国数字制造合作向AI驱动的制造业创新领域拓展。

双方还签署囚犯移管条约和无偿援助基本协定修订议定书。防务产业领域，韩国航空宇宙产业（KAI）与乌兹别克斯坦乌兹特贸易公司签署合作合同，将加强双方合作。

在旅游领域，双方将加强相关机构间合作交流、知识信息和经验共享，以及旅游产品开发和宣传等方面的合作，推动相互旅游和人员往来，强化可持续合作基础。

教育领域方面，双方将扩大幼儿、小学和中等教育领域交流合作，并将韩语增设为乌兹别克斯坦政府主办的奥林匹克竞赛正式科目，同时扩大两国有关机构以及教师、学生之间的交流。

在知识产权领域，双方签署谅解备忘录，将围绕政策、法律和制度共享、防止假冒商品、提高审查效率、人才能力建设以及信息化和数字化等开展合作。农业领域，双方将加强合作，支持提高农业从业人员能力，并开发符合乌兹别克斯坦需求的农业技术培训项目。

此外，双方将加强医疗产品领域监管合作，推动提高医疗产品可及性、监管协调和互信，并开展监管机构能力建设、联合活动和信息交流。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社