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[금/유가] 중동발 공급우려 지속에 브렌트 105달러 상회…금값 한달래 최저

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AI 핵심 요약

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  • 국제유가가 14일 사우디 송유관 중단 우려로 상승했다
  • 트럼프의 이란 외교해결 시사에 장중 급등폭은 줄었다
  • 금값은 연준 금리인상 전망과 달러 강세로 하락했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

트럼프 "이란과 협상 가능성 열려있어" 발언에 유가 상승폭 축소
연준 금리인상 가능성 93%…강한 물가·달러 강세에 금값 하락

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 국제유가가 14일(현지시각) 사우디아라비아의 주요 원유 송유관 가동 중단에 따른 공급 차질 우려로 상승했다. 다만 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 외교적 해결 가능성을 시사하면서 장 초반 5%에 달했던 상승폭은 크게 축소됐다. 금값은 금리 인상 전망이 강화된탓에 한달래 최저치로 밀렸다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 10월물은 1.34달러(1.3%) 상승한 배럴당 101.39달러에 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 11월물은 전 거래일보다 1.07달러(1.0%) 오른 배럴당 105.68달러에 거래를 마쳤다. 장중에는 5% 가까이 급등하기도 했다.

원유 배럴 [사진=블룸버그]

유가 상승의 직접적인 배경은 사우디 동서 송유관 가동 중단이다.

하루 약 700만 배럴을 수송할 수 있는 이 송유관은 걸프 지역 원유를 홍해 연안 얀부 항구로 운송해 호르무즈 해협을 우회할 수 있도록 하는 핵심 시설이다.

특히 이란 전쟁으로 페르시아만 원유 수출이 차질을 빚은 이후 얀부의 전략적 중요성이 커진 상황이다. 이번 송유관 가동 중단이 장기화할 경우 얀부의 저장 원유가 완충 역할을 해야 한다. 업계에서는 얀부 저장량이 수출 기준 5~7일치를 충당할 수 있는 것으로 보고 있다.

DBS은행의 수브로 사르카르 에너지 리서치 책임자는 송유관 가동 중단이 5~7일을 넘어설 경우 "막대한 차질"이 발생할 수 있다며 단기적으로 국제유가가 배럴당 120달러를 시험할 가능성을 제시했다.

다만 송유관 재가동 시점을 놓고는 전망이 엇갈린다. AP통신은 지역 당국자들을 인용해 수주간 가동이 중단될 수 있다고 보도한 반면, 크리스 라이트 미국 에너지장관은 "아주 곧" 재가동될 것으로 예상한다고 밝혔다.

◆ 트럼프 '이란과 합의 원해'…유가 상승폭 제한

중동발 공급 우려에도 유가가 장중 고점에서 크게 밀린 것은 트럼프 대통령의 외교적 해결 가능성 언급 때문이었다.

트럼프 대통령은 이란이 "빨리, 그리고 간절히 합의하기를 원한다"고 밝히고 미국이 이란과 대화하는 방안에도 열려 있다고 말했다.

러시아와 우크라이나가 서로의 에너지 시설을 공격하지 않기로 합의했다고 밝힌 점도 유가 상승폭을 제한했다.

다만 이란은 트럼프 대통령의 주장을 부인했다. 우크라이나 역시 러시아가 자국 핵심 인프라에 대한 공격을 중단한다는 보장이 있을 경우에만 러시아 에너지 시설에 대한 공격을 중단할 수 있다는 입장이다.

최근 급등에 따른 기술적 부담도 나타나고 있다. 원유 9일 상대강도지수(RSI)는 일주일째 과매수 영역에 머물고 있으며, 케이플러에 따르면 추세추종 원자재 자문사(CTA)들의 브렌트유 롱 포지션은 최대치인 100%에 달했다.

◆ 호르무즈·석유제품 시장도 공급 압박

호르무즈 해협을 둘러싼 긴장도 지속되고 있다.

후티 반군과 사우디 지원 세력 간 전투가 격화되는 가운데 이란과 일부 걸프 아랍국가들이 호르무즈 해협을 통과하는 임시 항로를 논의하기 위해 예정했던 회담도 연기됐다.

라이트 장관은 호르무즈 해협을 통한 원유 흐름이 향후 수주간 증가할 것으로 예상하면서 전날 밤 1200만 배럴 이상의 원유가 해협을 통과했다고 밝혔다.

석유제품 시장의 공급 압박도 심화하고 있다. 디젤 선물은 배럴당 약 200달러에 거래되고 있으며, 정유사들은 원유 확보와 운송을 위해 높은 프리미엄을 지불하고 있다. 원유를 운송할 선박 역시 부족한 상황이다.

◆ 유가·물가에 연준 금리인상 전망 강화되며 금값 하락

국제유가 상승과 지난 금요일 예상보다 강한 인플레이션 지표로 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 이번 주 정책회의에서 금리를 인상할 것이라는 전망이 강화되면서 금값이 16일(현지시간) 1개월여 만에 최저 수준으로 떨어졌다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월물 미국 금 선물은 1.3% 하락한 온스당 4351.90달러에 거래됐다. 현물 금 가격은 한국시간 15일 오전 2시 30분 기준 전 거래일보다 0.8% 내린 온스당 4312.59달러를 기록했다. 장중에는 지난 8월 7일 이후 최저 수준까지 떨어졌다.

금값을 끌어내린 가장 큰 요인은 연준의 금리 인상 전망 강화다.

지난 금요일 발표된 미국 8월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.4% 상승해 7월의 0.1%보다 상승폭이 확대됐다. 예상보다 견조한 물가 흐름에 시장에서는 연준이 이번 주 금리를 인상할 것이라는 전망이 빠르게 강화됐다.

CME 페드워치에 따르면 트레이더들은 연준이 16일 정책회의에서 금리를 인상할 가능성을 약 93%로 반영하고 있다. 로이터 조사에서도 경제학자 대다수가 연준이 수요일 금리를 인상한 뒤 내년 3월 말까지 최소 한 차례 추가 인상에 나설 것으로 예상했다.

짐 와이코프 아메리칸 골드 익스체인지 시장 분석가는 "원유 가격이 크게 오르면서 인플레이션 기대를 끌어올리고 있다"며 주요 중앙은행들이 물가를 통제하기 위해 통화정책을 긴축해야 할 것이라는 전망이 금속 가격에 부정적이라고 설명했다.

달러화 강세 역시 금값 하락을 부추겼다. 이날 달러화는 2주 만에 최고 수준으로 올라 달러로 거래되는 금을 다른 통화를 사용하는 투자자들에게 상대적으로 비싸게 만들었다.

kwonjiun@newspim.com

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장 끝났다고?…KRX 애프터마켓 오늘 개장 [서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소가 14일부터 정규장 종료 후 주식을 실시간으로 거래할 수 있는 애프터마켓을 운영한다. 기존 시간외단일가 매매를 폐지하고 오후 8시까지 실시간 거래를 확대하면서 대체거래소 넥스트레이드(NXT)와 장후 거래시장을 놓고 경쟁하게 됐다. 한국거래소에 따르면 이날부터 정규장 종료 후 오후 4시부터 8시까지 4시간 동안 애프터마켓이 열린다. 정규장은 기존과 같은 오후 3시 30분에 종료되며, 오후 3시 40분부터 4시까지는 시간외종가매매가 진행된다. 이후 오후 4시부터 애프터마켓에서 실시간 접속매매가 이뤄진다. [자료=한국거래소] 기존 오후 4~6시 운영되던 시간외단일가 매매는 폐지된다. 10분 단위로 주문을 모아 하나의 가격으로 체결하는 방식에서 벗어나 정규장과 같은 실시간 체결 방식으로 바뀌는 것이다. 거래소는 장 마감 이후 발생한 공시나 해외시장 움직임 등에 투자자들이 신속하게 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 이번 개장으로 가장 크게 달라지는 부분은 장후 거래의 선택지가 넓어진다는 점이다. NXT도 이미 장후 거래를 운영하고 있지만 거래 대상이 약 600개 종목으로 제한돼 있다. 반면 KRX 애프터마켓은 코넥스를 제외한 코스피·코스닥 상장주식과 주식예탁증서(DR) 등 대부분의 종목을 대상으로 한다. 단, 투자경고·투자위험·관리·정리매매 등 일부 시장관리 종목은 제외되며 상장지수펀드(ETF)와 상장지수증권(ETN)도 거래 대상에서 빠진다. 거래시간도 일부 차이가 있다. NXT 애프터마켓은 오후 3시 40분부터 8시까지 운영돼 KRX보다 20분 먼저 시작한다. 오후 4시부터 8시까지는 두 시장이 동시에 운영되면서 거래 가능한 종목의 경우 투자자가 어느 시장을 통해 주문을 체결할지 선택할 수 있는 구간이 된다. 이때 증권사의 스마트주문전송(SOR)이 시장 간 주문 경쟁의 핵심 역할을 맡는다. SOR은 동일 종목에 대해 각 시장의 가격과 거래비용, 체결 가능성 등을 비교해 투자자에게 유리한 시장으로 주문을 배분한다. KRX는 거래 종목의 폭을 앞세우고, NXT는 기존 장후 거래 인프라와 상대적으로 낮은 거래비용 등을 기반으로 맞서는 구조다. 주문 방식에도 변화가 생긴다. 애프터마켓에서는 시장가 주문을 허용하지 않고 지정가·최우선지정가·최유리지정가 등 제한된 호가만 이용할 수 있다. 장후 시간대 상대적으로 낮을 수 있는 유동성과 가격 변동성을 고려한 조치다. 가격제한폭은 기존 시간외단일가의 전일 종가 대비 ±10%에서 ±30%로 확대된다. 급격한 가격 움직임에 대응하기 위해 변동성완화장치(VI) 등 가격안정화 장치도 적용된다. 관건은 거래시간 확대에 걸맞은 유동성이 확보될 수 있느냐다. 자본시장연구원은 거래량이 충분히 늘지 않을 경우 장후 시간대에 유동성이 분산되고 호가 스프레드가 확대될 수 있다고 지적했다. 참여자가 적은 상황에서는 소수 주문만으로 가격이 크게 움직이면서 정규장 종가와 애프터마켓 가격 간 괴리가 커질 가능성도 있다. 여밀림 자본시장연구원 선임연구원은 "애프터마켓 도입 이후 시장 품질과 운영 안정성을 체계적으로 점검하고 그 결과를 프리마켓의 세부 운영방식과 도입 범위에 반영할 필요가 있다"며 "거래소·대체거래소·증권사와 청산 결제기관을 포괄하는 통합 시장운영 및 비상대응체계를 구축해야 한다"고 말했다. rkgml925@newspim.com 2026-09-14 12:00
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못말리는 트럼프?…골프장서 시상식 후 정책 발표 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 대형 스포츠 무대에 자주 모습을 드러낸다. 스포츠 무대를 자신의 정치적 존재감과 개인 브랜드를 동시에 키우는 공간으로 활용한다. 이번에는 자신의 골프장이다. 트럼프 대통령은 13일(현지시간) 아일랜드 서부 둔베그의 트럼프 인터내셔널 골프 링크에서 열린 DP 월드투어 아이리시 오픈 시상식에 직접 등장했다. 우승자 셰인 라우리에게 트로피를 전달하고 함께 기념사진을 찍었다. 'USA'가 새겨진 모자를 쓴 트럼프 대통령의 모습은 대회 우승 장면 못지않은 관심을 끌었다. 시상식 연설에서는 미국으로 수입되는 아일랜드 위스키 관세를 폐지하겠다는 발표까지 내놨다. [산세바스티안 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=도널드 트럼프 대통령이 14일(한국시간) 아이리시 오픈 시상식에서 우승자 셰인 라우리에게 트로피를 전달하고 기념사진을 찍고 있다. 2026.9.14 psoq1337@newspim.com 경기가 치러진 골프장은 트럼프 일가가 소유하고 있다. 트럼프그룹은 2014년 파산 절차를 밟던 골프장과 호텔을 약 1700만달러에 인수했다. 이후 트럼프 인터내셔널 골프 링크로 이름을 바꿨다. 이번 아이리시 오픈은 이 골프장에서 처음 열린 DP월드투어 대회다. 트럼프 대통령의 직접 참석까지 더해지면서 골프장 자체가 세계적인 뉴스의 중심에 섰다. 개인 사업장의 인지도와 브랜드 가치를 높이는 효과를 노렸다. 아일랜드 현지의 반발은 거셌다. 더블린에서는 12일 '트럼프는 환영받지 못한다'는 구호를 내건 대규모 시위가 열렸다. 둔베그에서도 반대 집회가 이어졌다. 아일랜드 정부는 대통령의 이동 동선에 군경 4000여명을 배치하는 대규모 경호 작전을 가동했다. 트럼프 대통령의 스포츠 행보는 이번이 처음이 아니다. 2025년 2월에는 미국 현직 대통령으로는 처음으로 슈퍼볼을 직접 관람했다. 일주일 뒤에는 데이토나500을 찾았다. NASCAR의 상징적인 레이스에서 대통령 전용 차량이 트랙을 돌며 퍼레이드에 참여했다. [뉴올리언스 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 2025년 2월 미국 루이지애나주 뉴올리언스의 시저스 슈퍼돔에서 열리는 미국미식축구리그(NFL) 제59회 슈퍼볼 필라델피아와 캔자스시티의 경기 시작 전 국기에 대한 경례를 하고 있다. 2025.2.10 psoq1337@newspim.com [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(한국시간) 아르헨티나를 꺾고 우승한 스페인의 로드리에게 월드컵 우승 트로피를 건네주고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 대학 레슬링 챔피언십과 UFC 경기장에도 모습을 드러냈다. LIV 골프 대회가 열린 자신의 플로리다 도럴 골프장도 직접 찾았다. 2025년 FIFA 클럽월드컵 결승에서는 첼시의 우승 세리머니 무대에 올라 트로피와 선수들 사이에 섰다. US오픈 테니스에도 등장했다. 2026년에는 NBA 파이널을 직접 관람했고 UFC를 백악관 잔디밭으로 불러들이는 파격적인 이벤트까지 진행했다. 스포츠에 대한 트럼프 대통령의 관심은 개인적인 취향만으로 설명하기 어렵다. 대형 스포츠는 정치 집회와 달리 폭넓은 대중에게 자연스럽게 노출된다. 경기장과 중계 화면을 통해 대통령의 모습이 반복적으로 전달된다. 정치적 메시지를 직접 전달하지 않아도 강한 이미지가 만들어진다. psoq1337@newspim.com 2026-09-14 10:19

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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