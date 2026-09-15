신세계백화점, 추석 맞아 '역대급 와인 명작' 한자리에

AI 핵심 요약beta
- 신세계백화점이 15일 추석용 프리미엄 와인세트를 선보였다.
- 하우스오브신세계 와인셀라가 단독 상품과 몽라셰 컬렉션을 엄선했다.
- 피노 누아·보르도 빈티지 등 수집가용 초고가 와인도 마련했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
생산자 직거래 컬렉션도 마련
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 신세계백화점은 올 추석 선물세트로 단독 상품과 몽라셰 컬렉션, 시음 적기 와인 등을 구성한 프리미엄 와인 컬렉션을 선보인다고 15일 밝혔다.
하우스오브신세계 와인셀라가 상품을 엄선했다. 특정 국가나 생산지에 한정하지 않고 다양한 생산자와 빈티지를 소개해 명절 선물 수요와 와인 수집가·애호가 수요를 함께 겨냥했다.
선물용으로는 베스트셀러 기프트와 구대륙·신대륙 와인 세트를 마련했다. 반피 포지오 세트는 56만원, 루체 세트는 50만원, 로버트 몬다비 나파 밸리 세트는 20만원이다.
와인셀라는 올해 '피노 누아'를 주제로 와인을 선보인다. 200여개 생산자의 1500여종에 이르는 피노 누아 컬렉션을 운영하고 있다. 부르고뉴 컬렉션에는 도멘 르로아 끌로 드 부조 GC 98(2150만원), 도멘 아르망 루쏘 샹베르땅 GC 00(1500만원) 등을 담았다.
화이트 와인인 몽라셰 컬렉션도 준비했다. 몽라셰와 바타르 몽라셰를 비롯해 퓔리니 몽라셰, 샤사뉴 몽라셰까지 구성했다. 신세계백화점은 몽라셰가 생산량이 적고 수요가 높아 애호가들이 선호하는 와인 중 하나라고 설명했다.
주요 상품은 도멘 장 샤르트롱 몽라셰 그랑 크뤼 23(385만원), 도멘 자크 프리외르 몽라셰 그랑 크뤼 18(240만원), 도멘 에티엔 소제 몽라셰 그랑 크뤼 17(212만5000원) 등이다.
수집가를 위한 초고가 와인도 선보인다. 보르도 빈티지를 중심으로 구성한 '베스트 엉 프리뫼르' 컬렉션에는 샤또 라뚜르 90, 샤또 슈발 블랑 90, 페트뤼스 05, 샤또 라피트 로칠드 22 등 희소성이 높은 와인을 포함했다.
생산자의 셀러에서 직접 들여오는 '엑스 셀라(Ex-Cellar)' 컬렉션도 마련했다. 와이너리와 직거래로 선별한 리베르 파테르, 할란, 시네콰 논 등의 와인을 소개한다.
kji01@newspim.com