[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 9월 15일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장, 14일 우즈베크·투르크메니스탄 대통령 면담했다
- 국회 상임위와 의원실서 산재·AI·의료 등 토론회 열렸다
- 여야 지도부는 회의·접견·기자회견 일정을 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
11:00 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령 면담 / 국회 접견실
14:00 베르디무하메도프 투르크메니스탄 대통령 면담 / 국회 접견실
17:30 춘천 2026 세계태권도품새선수권대회 개막식 / 춘천 송암스포츠타운 에어돔
◆본회의 및 상임위원회
10:00 법제사법위원회 전체회의 / 본관 406호
10:00 정무위원회 전체회의 / 본관 604호
10:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 본관 430호
10:00 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 본관 627호
10:00 행정안전위원회 전체회의 / 본관 445호
10:00 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의 / 본관 534호
10:00 보건복지위원회 법안심사제2소위원회 / 본관 601호
10:10 과학기술정보방송통신위원회 정보통신방송미디어법안심사소위원회 / 본관 628호
11:00 성평등가족위원회 전체회의 / 본관 550호
14:00 정무위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 604호
◆의원실 세미나
10:00 김주영 의원실 등, 안전 일터를 위한 산재보상-예방 연계 강화 토론회 / 의원회관 제2세미나실
10:00 박정 의원실 등, 에너지 산업국가전략 국회 연속토론회: 3차-재생에너지 국산화 전략 방안 / 의원회관 제1간담회의실
13:30 고민정 의원실, 첨단분야 혁신융합대학 사업 2026 COSS 성과 토론회 / 의원회관 대회의실
14:00 김남희 의원실 등, 경찰개혁추진단 형사사건 변호사 / 본관 원내대표 회의실
14:00 김형동 의원실 등, 국립휴양공원 제도 도입 국회 토론회 / 의원회관 제2소회의실
14:00 최형두 의원실, 대·중소 상생 AI기반 콘텐츠 커머스 생태계 구축을 위한 토론회 / 의원회관 제9간담회의실
14:00 이용우 의원실 등, 배달라이더 산재예방과 최저보수제를 위한 플랫폼 기업의 책임 토론회 / 의원회관 제1간담회의실
14:00 주철현 의원실, 수협중앙회장 선출제도 개선과 지배구조 발전 방향 / 의원회관 제10간담회의실
14:00 전은수 의원실 등, 온천요법의 의료적 활용 제도화 방안 국회 토론회 / 의원회관 제1세미나실
15:00 박균택 의원실 등, 개정 의료분쟁조정법 과연 필수의료 살릴 수 있을까? / 국회도서관 대강당
15:00 서미화 의원실 등, 국회 보험범죄 방지 연구 포럼 발족식 및 세미나 / 의원회관 제8간담회의실
15:00 이주희 의원실 등, 온라인안전법 제정 토론회 / 의원회관 제2간담회의실
15:00 김준형 의원실 등, 전쟁과 평화, 그 너머 / 의원회관 제1소회의실
◆소통관 기자회견
09:00 이정헌 의원, [긴급 현안 관련 기자회견]
09:20 전종덕 의원, [디지털헬스케어 보건의료정보 법안 추진 반대 기자회견]
09:40 전진숙 의원, [이진숙 국회의원의 5·18 왜곡·폄훼 발언에 대한 규탄 성명 발표 기자회견]
10:00 정혜경 의원, [KB국민카드 콜센터 노동자 원청교섭 촉구 기자회견]
10:20 강명구 의원, [상임위원회 현안 관련 기자회견]
10:40 김은혜 의원, [현안 관련 기자회견]
11:40 정춘생 의원, [현안 관련 기자회견]
13:40 이수진 의원, [현안 관련 기자회견]
14:00 한동훈 의원, [현안 관련 기자회견]
14:40 윤용근 의원, [이재명 정부 민주주의와 법치파괴, 삼권분립과 헌정질서 파괴 중단 촉구 기자회견]
15:20 양부남 의원, [정책 현안 관련 기자회견]
16:00 이용우 의원, [기후에너지환경부 문제점 개선 관련 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
11:00 제1차 시·도당위원장 연석회의 / 민주당사 4층 회의실
13:30 미셸 스틸 주한미국대사 접견 / 국회 본관 당대표회의실
15:00 [풀단 취재] 조계종 총무원장 진우스님 예방
16:00 [풀단 취재] 태고종 총무원장 상진스님 예방
*한병도 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
11:00 제1차 시·도당위원장 연석회의
◆국민의힘
*장동혁 당 대표
14:10 미쉘 스틸 주한미국대사 접견 / 국회 본관 228호
15:00 국민의힘 정책위원회 주최 <'농지조사 후폭풍, 위기의 농촌'간담회> / 국회 본관 245호
*정점식 원내대표
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
14:00 강명구 의원 주최 <지속가능한 플랫폼 산업을 위한 상생 생태계 구축과 정책 과제 토론회> / 국회 의원회관 제8간담회의실
14:00 김위상 의원 주최 <'고립・은둔 청년에게는 기회를, 훈련기관에는 내일을' 2026년 직업훈련정책포럼> / 국회 의원회관 대회의실
14:30 주호영・유용원 의원 및 반도체・AI첨단산업특위 주최 <'대한민국 반도체 미래지도와 인프라 전략 Part 4. 부지' 토론회> / 국회 의원회관 제1세미나실
◆조국혁신당
*신장식 당대표
09:30 의원총회 / 본관224호
11:00 조국혁신당 시도당위원장 연석회의 / 본관224호
14:40 10.28 건대항쟁 국가폭력 40주년 기념제 조직위원회 출범식 / 의원회관 제2간담회의실
19:00 박시영TV 출연
*김준형 원내대표
09:30 의원총회 / 본관224호
11:00 조국혁신당 시도당위원장 연석회의 / 본관224호
19:00 CBS 라디오 <한판승부> 출연
◆개혁신당
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