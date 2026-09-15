[오늘의 정치일정] 9월 15일(화)

AI 핵심 요약beta
- 14일 대통령이 투르크메니스탄·카자흐스탄 정상회담을 연다
- 14일 여야 지도부가 회의·접견·정책간담회에 나선다
- 14일 국무회의와 외교·통일·국방부 일정이 진행된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
10:00 투르크메니스탄 대통령 정상회담 일정
16:00 카자흐스탄 대통령 정상회담 일정
<외교부>
-장관
14:30 전 몽골대통령 접견
-1차관
09:00 국무회의
-2차관
10:00 주한외교단 방산 현장 방문
<통일부>
-장관
10:00 국무회의
-차관
10:00 통일연구원 학술회의 축사
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
09:00 국무회의
<국가보훈부>
-장관
10:00 국무회의
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
07:00 유튜브 민주당TV '민티07' 출연
11:00 제1차 시·도당위원장 연석회의 (민주당사 4층 회의실)
13:30 미셸 스틸 주한미국대사 접견 (국회 본관 당대표회의실)
15:00 조계종 총무원장 진우스님 예방
16:00 태고종 총무원장 상진스님 예방
-한병도 원내대표
09:30 원내대책회의 (국회 본관 원내대표회의실)
11:00 제1차 시·도당위원장 연석회의
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
14:10 미쉘 스틸 주한미국대사 접견(국회 본관 228호)
15:00 국민의힘 정책위원회 주최 <'농지조사 후폭풍, 위기의 농촌'간담회>(국회 본관 245호)
-정점식 원내대표
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
14:00 강명구 의원 주최 <지속가능한 플랫폼 산업을 위한 상생 생태계 구축과 정책 과제 토론회>(국회 의원회관 제8간담회의실)
14:00 김위상 의원 주최 <'고립・은둔 청년에게는 기회를, 훈련기관에는 내일을' 2026년 직업훈련정책포럼>(국회 의원회관 대회의실)
14:30 주호영・유용원 의원 및 반도체・AI첨단산업특위 주최 <'대한민국 반도체 미래지도와 인프라 전략 Part 4. 부지' 토론회>(국회 의원회관 제1세미나실)
<개혁신당>
공개일정 없음
<조국혁신당>
-신장식 당대표
09:30 의원총회(본관224호)
11:00 조국혁신당 시도당위원장 연석회의(본관224호)
14:40 10.28 건대항쟁 국가폭력 40주년 기념제 조직위원회 출범식(의원회관 제2간담회의실)
19:00 박시영TV 출연
-김준형 원내대표
09:30 의원총회(본관224호)
11:00 조국혁신당 시도당위원장 연석회의(본관224호)
19:00 CBS 라디오 <한판승부> 출연