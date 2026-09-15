[AI로 읽는 노동신문] 9월 15일(화)

[서울=뉴스핌]

'AI로 읽는 노동신문'은 인공지능을 활용해 북한 노동신문의 주요 보도를 이해하기 쉽게 정리하고 뉴스핌 통일연구소 전문인력의 검증을 거친 콘텐츠로, 그날의 기사 가운데 주목할 내용과 흐름을 빠르게 확인할 수 있습니다.

[1면] 김정은, 푸틴 축전에 답전…"조로 동맹 강하게 이어나갈 것"

김정은 국무위원장이 공화국 창건 78주년 축전을 보낸 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 14일 답전. 김정은은 답전에서 조로(북러) 관계가 굳건한 동맹 관계에 기반하고 있음을 강조하며 양국 간 사업을 전면 확대·심화하겠다는 의지를 재확인. 또한 러시아의 승리를 확신하며 형제적 러시아 인민에 대한 변함없는 지지와 응원을 약속.

[1면] 김정은, '2중노력영웅' 고 윤동현 영전에 화환 전달

김정은이 전 국방과학지도위원회 참사 윤동현의 서거에 깊은 애도를 표하며 14일 화환. 고인은 공화국 2중노력영웅이자 김일성훈장 수훈자로, 군수공업 부문에서 오랫동안 사업하며 군사 기술적 위력을 강화하는 데 기여한 인물로 노동신문은 소개. 김정은이 보낸 화환은 고인의 영전에 차분히 진정됐다고 전언.

[1면] 제15차 전국교원대회 이후 전국서 '교육혁명' 열기 고조

제15차 전국교원대회 참석 이후 온 나라 교육 부문에서 새 시대 교육혁명을 이끌기 위한 분발력이 고조되고 있다고 보도. 교육성을 비롯해 각 지방 교육 기관들은 완전학점제 도입, 인공지능(AI) 기초교육 반영, 기술과목 교원 양성 등 교육 구조 개편 구상을 구체화하고 있다고 소개. 각지 교육자들은 현장 실습 환경을 일신하고 본보기 교육단위를 만드는 등 국가 부흥을 뒷받침할 인재 육성에 총력을 기울이고 있다고 노동신문은 강조.

[3면] '집행' 이라는 두 글자를 떳떳하게

만포8월2일시멘트공장 기술과 당원들은 헌신적인 기술혁신 활동을 통해 응회암을 첨가한 시멘트 생산기술을 완성하고 당결정 목표 달성의 담보를 마련. 명학탄광 2갱 채탄2중대는 악조건 속에서도 당세포비서를 중심으로 당원들이 솔선수범하여 내리캐기와 흘린 탄 수집 등을 펼치며 6월 생산계획을 완수. 하면탄광 굴진3소대는 붕락 사고로 발생한 방대한 버럭 처리 과제를 스스로 떠맡고 위험한 작업의 앞장에 섰음. 굴진3소대 당원들의 3일간에 걸친 헌신적인 노력을 바탕으로 하면탄광은 7월 복구굴진계획 수행의 발판을 마련했다고 선전.

노동신문은 어려운 조건 속에서도 무조건적인 당결정 관철을 위해 선봉에서 투쟁하는 각지 당원들의 헌신적인 창조 기풍을 조명하는 이런 형태의 기사를 비중있게 편집하고 있음.

[4면] 北 20세 이하 여자축구 대표팀, U-20 월드컵 16강 진출

폴란드에서 열리고 있는 2026 FIFA U-20 여자 월드컵에서 북한 대표팀이 조 1위로 16강전 진출을 확정 지었음. 조별리그 5조에 속한 북한은 포르투갈과 코스타리카를 꺾은 데 이어 13일(현지시간) 콜롬비아를 3:0으로 대파. 이로써 승점 9점을 획득하며 전승으로 조 1위 자리를 굳혔음.

[서울=뉴스핌] 조선요리협회 중앙위원회 주최로 《원산갈마요리축전-2026》이 14일 원산갈마해안관광지구에서 개막됐다. [사진=북한매체 종합] 2026.09.15

[4면] 해안관광지구서 《원산갈마요리축전-2026》 개막

조선요리협회 중앙위원회 주최로 《원산갈마요리축전-2026》이 14일 원산갈마해안관광지구에서 개막. "명사십리에서의 우리의 맛, 우리의 향기"를 주제로 열린 이번 축전에는 인민봉사 및 대외봉사 부문 등 여러 단체 요리사들과 관계자들이 참가. 축전 기간 동안 요리 전시회와 봉사 경연, 시범 출연 등을 통해 관광지구의 요리 기술과 서비스 수준을 한층 끌어올릴 예정.

[6면] 중조우호협회 등 베이징서 北 창건 78주년 기념 연회 개최

중국인민대외우호협회와 중조우호협회가 북한 정권 창건 78주년을 맞아 7일 베이징에서 공동 연회를 개최. 연회에는 리룡남 주중 북한대사와 중국 측 주요 관계자들이 참석해 전통적인 조·중 친선 관계를 되새겼음. 양측은 양국 최고령도자의 뜻에 따라 전략적 친선 협력 관계를 발전시키고 지역의 평화와 안정을 수호할 확고한 입장을 공유.

[6면] 해외 연구진, 무연 회티탄광 이용한 고효율 태양광 판 개발

해외 연구진이 납 등 위험 용매 없이 실내 조명으로도 전력을 생산하는 회티탄광(페로브스카이트) 태양빛전지판 제작 공정을 개발. 증기 기반 공정으로 만든 이 전지판은 실내 조명 시험에서 16.36%의 전력 변환 효율을 기록해 기존 규소 전지판(약 10%)을 뛰어넘었음. 연구진은 매우 약한 빛도 전기로 전환할 수 있어 상업적 활용 가치가 매우 높다고 평가.

[6면] "국제통화기금(IMF)은 서방의 지배와 약탈 도구"

장문의 글을 통해 국제통화기금(IMF)이 경제 안정이라는 명목 뒤에서 서방의 경제적 침투와 지배를 돕는 도구로 전락했다고 비판. 신문은 IMF가 자금 대출의 조건으로 가혹한 구조조정과 시장 개방을 강요해 대상 국가의 자주권을 침해하고 빚더미에 앉힌다고 주장. 특히 우크라이나 사례를 들며 서방이 IMF 차관을 미끼로 정권 교체를 유도하고 국가를 예속시켰다고 강조.

yjlee@newspim.com