전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.15 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
부동산 건설

속보

더보기

'안전 최우선' 내건 김태승 코레일 사장…잇단 사고에 책임론 고개

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 코레일이 안전 최우선 경영을 내세웠지만 15일 잇단 사고가 드러났다.
  • 지난달 의왕역 직원 사망사고 뒤 경전선 화물열차 탈선까지 이어졌다.
  • 코레일은 무선제어 확대 등 대책을 서두르기로 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

의왕역 사망사고 이어 경전선서 열차 탈선
KTX·SRT 통합 초기 사고 반복에 우려
공기업 산재 47.2% 코레일 집중

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 한국철도공사(코레일)가 안전을 최우선 경영 과제로 내세우고 있지만 현장에서는 직원 사망사고와 화물열차 탈선사고가 잇따르고 있다. 최근 한 달 사이 사고가 연이어 발생하면서 안전관리 체계의 현장 실행력에 대한 우려가 커지는 모습이다. 특히 KTX·SRT 통합운영이 시작된 만큼 사고 재발을 막기 위한 실질적인 안전관리 강화가 시급하다는 지적이 나온다.

김태승 코레일 사장이 기자간담회에서 기자 질의에 답변하고 있다. [사진=공동취재단]

◆ 의왕역 사고 2주 만에 또 탈선…안전관리 비상

15일 철도 업계에 따르면 김 사장이 지난 3월 취임한 이후 약 6개월 만에 직원 사망사고와 열차 탈선사고가 잇따라 발생했다. 과거 유사 사고를 계기로 보완책을 마련해왔음에도 인명사고가 재발한 데 이어 탈선까지 발생하면서 예방·점검 체계의 실효성이 시험대에 올랐다.

지난 12일 오후 8시 31분쯤 경전선 낙동강역~한림정역 구간에서는 운행 중이던 화물열차의 맨 뒤 차량이 분리돼 궤도를 이탈했다. 인명피해는 없었지만 사고 복구 과정에서 서울·동대구~진주·마산과 부산·부전~목포·순천을 오가는 여객열차 20대가 운휴했다. 코레일은 13일 오전 9시45분 상행선을 우선 복구해 열차 운행을 재개했다. 국토부와 코레일은 사고 원인을 조사하고 있다.

앞서 지난달 29일에는 경기 의왕역 구내에서 기관차와 화물차량을 연결·분리하는 입환 작업을 하던 50대 코레일 직원이 숨졌다. 코레일은 사고 직후 입환 작업을 전면 중지하고 긴급 안전조치와 재발방지 대책을 마련하겠다는 입장을 표했으나, 연달아 일어난 사고에 안전관리 책임이 한층 무거워진 상황이다.

특히 의왕역 사고는 과거 마련한 안전대책의 이행 상황까지 다시 들여다보는 계기가 됐다. 사고 당시 작업자는 동료와 약 260m 길이 열차 양 끝에서 작업한 것으로 조사됐다. 기존 입환 작업은 기관사와 작업자가 떨어진 상태에서 무전으로 차량 이동 방향과 거리를 주고받는 방식이어서 의사소통 오류가 충돌이나 협착 사고로 이어질 가능성이 지적돼 왔다.

국토부와 코레일은 이 같은 위험을 줄이기 위해 기관사 없이 작업자가 무선 장치로 기관차를 직접 원격제어하는 시스템을 도입한 바 있다. 코레일은 당초 의왕역을 포함한 11개역 13개소에 무선제어 입환시스템을 구축할 계획이었지만, 2023년 사업 대상을 8개역 10개소로 조정하면서 의왕역을 제외했다.

코레일 관계자는 "의왕역에서 입환 작업에 사용하는 대형기관차에 기존 중형기관차용 시스템을 설치할 공간이 부족해 적용이 어려웠다"고 말했다. 사고 이후 정부는 뒤늦게 무선제어 차량정리 시스템 확대에 속도를 내기 시작했다.

오는 10월까지 영주·괴동·수색·도담·대전조차장·동해역과 제천조차장·오봉역 등 8개역 10개소에 무선제어 차량 11편성을 도입하기로 했다. 의왕역 등 주요 차량정리 작업장으로 적용 범위를 확대하는 방안도 검토한다. 

◆ '안전 최우선' 외쳤지만…잇단 사고에 현장관리 도마

탈선사고가 발생하기 하루 전에도 코레일은 안전관리 강화를 재차 약속했다. 코레일은 지난 11일 고속철도 통합 후 처음으로 경영진 워크숍을 열었다. 이 자리에서 '안전 최우선 조직문화' 정착과 예방 중심의 안전관리체계를 구축하겠다는 이야기가 나온 것으로 알려졌다. 경영진부터 현장의 위험요소 발굴과 개선에 나서고 노후 차량·역 개량과 지능형 감시설비 확대도 추진하기로 했다.

김 사장이 취임 때 제시한 최우선 과제 역시 안전이었다. 김 사장은 지난 3월 열린 취임식에서 첨단 안전투자 확대와 인공지능(AI)·로봇을 활용한 과학적 안전관리 시스템 도입, 산업재해 근절을 위한 제도와 작업환경 재설계를 강조했다.

그럼에도 코레일의 산업재해 규모는 다른 공기업과 비교해 높은 수준이다. 국회 기후에너지환경노동위원회 소속 박수민 국민의힘 의원이 한국산업안전보건공단으로부터 제출받은 자료에 따르면 2021년부터 올해 1분기까지 공기업 30곳의 누적 산업재해자는 1164명으로 집계됐다. 이 가운데 코레일의 누적 재해자는 550명으로 전체의 47.2%를 차지했다. 같은 기간 코레일의 산재 사망자는 20명에 달했다.

안전관리 수준도 개선 과제로 떠오르고 있다. 국토부와 한국교통안전공단이 지난 5월 발표한 '2025년도 철도안전관리 수준평가'에서 코레일은 25개 철도 운영·시설관리기관 가운데 유일하게 C등급을 받았다. 경의선 전동열차 탈선과 경부선 작업자 사상사고 등의 영향으로 74.28점을 기록해 전체 최하위였다. 국토부는 코레일을 대상으로 안전관리체계가 적정하게 유지되고 있는지 별도 검사를 실시하기로 했다.

코레일은 안전을 경영의 최우선 가치로 두고 예방 중심의 관리체계를 강화하고 있다는 입장이다. 코레일 측은 "직원 및 국민의 생명과 안전을 최우선하는 코레일을 비전으로 삼고 중대재해와 안전사고 사망자 '제로'를 목표로 설정한 바 있다"며 "작업자 보호 강화와 철도 안전관리 역량 강화, 스마트 안전관리 체계 구축 등을 주요 전략으로 추진하고 있다"고 말했다.

철도는 대규모 승객과 화물을 동시에 수송하는 교통수단이라는 점에서 안전 확보가 운영의 기본 전제로 꼽힌다. 한 철도업계 관계자는 "철도는 다른 어떤 교통수단보다 대량의 화물이나 승객을 정확하고 안전하게 수송할 의무가 있다"며 "현장의 안전사고와 재해자를 줄이기 위해 관리적·기술적 대책을 지속적으로 적용할 필요가 있다고"고 강조했다.

chulsoofriend@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
장 끝났다고?…KRX 애프터마켓 오늘 개장 [서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소가 14일부터 정규장 종료 후 주식을 실시간으로 거래할 수 있는 애프터마켓을 운영한다. 기존 시간외단일가 매매를 폐지하고 오후 8시까지 실시간 거래를 확대하면서 대체거래소 넥스트레이드(NXT)와 장후 거래시장을 놓고 경쟁하게 됐다. 한국거래소에 따르면 이날부터 정규장 종료 후 오후 4시부터 8시까지 4시간 동안 애프터마켓이 열린다. 정규장은 기존과 같은 오후 3시 30분에 종료되며, 오후 3시 40분부터 4시까지는 시간외종가매매가 진행된다. 이후 오후 4시부터 애프터마켓에서 실시간 접속매매가 이뤄진다. [자료=한국거래소] 기존 오후 4~6시 운영되던 시간외단일가 매매는 폐지된다. 10분 단위로 주문을 모아 하나의 가격으로 체결하는 방식에서 벗어나 정규장과 같은 실시간 체결 방식으로 바뀌는 것이다. 거래소는 장 마감 이후 발생한 공시나 해외시장 움직임 등에 투자자들이 신속하게 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 이번 개장으로 가장 크게 달라지는 부분은 장후 거래의 선택지가 넓어진다는 점이다. NXT도 이미 장후 거래를 운영하고 있지만 거래 대상이 약 600개 종목으로 제한돼 있다. 반면 KRX 애프터마켓은 코넥스를 제외한 코스피·코스닥 상장주식과 주식예탁증서(DR) 등 대부분의 종목을 대상으로 한다. 단, 투자경고·투자위험·관리·정리매매 등 일부 시장관리 종목은 제외되며 상장지수펀드(ETF)와 상장지수증권(ETN)도 거래 대상에서 빠진다. 거래시간도 일부 차이가 있다. NXT 애프터마켓은 오후 3시 40분부터 8시까지 운영돼 KRX보다 20분 먼저 시작한다. 오후 4시부터 8시까지는 두 시장이 동시에 운영되면서 거래 가능한 종목의 경우 투자자가 어느 시장을 통해 주문을 체결할지 선택할 수 있는 구간이 된다. 이때 증권사의 스마트주문전송(SOR)이 시장 간 주문 경쟁의 핵심 역할을 맡는다. SOR은 동일 종목에 대해 각 시장의 가격과 거래비용, 체결 가능성 등을 비교해 투자자에게 유리한 시장으로 주문을 배분한다. KRX는 거래 종목의 폭을 앞세우고, NXT는 기존 장후 거래 인프라와 상대적으로 낮은 거래비용 등을 기반으로 맞서는 구조다. 주문 방식에도 변화가 생긴다. 애프터마켓에서는 시장가 주문을 허용하지 않고 지정가·최우선지정가·최유리지정가 등 제한된 호가만 이용할 수 있다. 장후 시간대 상대적으로 낮을 수 있는 유동성과 가격 변동성을 고려한 조치다. 가격제한폭은 기존 시간외단일가의 전일 종가 대비 ±10%에서 ±30%로 확대된다. 급격한 가격 움직임에 대응하기 위해 변동성완화장치(VI) 등 가격안정화 장치도 적용된다. 관건은 거래시간 확대에 걸맞은 유동성이 확보될 수 있느냐다. 자본시장연구원은 거래량이 충분히 늘지 않을 경우 장후 시간대에 유동성이 분산되고 호가 스프레드가 확대될 수 있다고 지적했다. 참여자가 적은 상황에서는 소수 주문만으로 가격이 크게 움직이면서 정규장 종가와 애프터마켓 가격 간 괴리가 커질 가능성도 있다. 여밀림 자본시장연구원 선임연구원은 "애프터마켓 도입 이후 시장 품질과 운영 안정성을 체계적으로 점검하고 그 결과를 프리마켓의 세부 운영방식과 도입 범위에 반영할 필요가 있다"며 "거래소·대체거래소·증권사와 청산 결제기관을 포괄하는 통합 시장운영 및 비상대응체계를 구축해야 한다"고 말했다. rkgml925@newspim.com 2026-09-14 12:00
사진
못말리는 트럼프?…골프장서 시상식 후 정책 발표 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 대형 스포츠 무대에 자주 모습을 드러낸다. 스포츠 무대를 자신의 정치적 존재감과 개인 브랜드를 동시에 키우는 공간으로 활용한다. 이번에는 자신의 골프장이다. 트럼프 대통령은 13일(현지시간) 아일랜드 서부 둔베그의 트럼프 인터내셔널 골프 링크에서 열린 DP 월드투어 아이리시 오픈 시상식에 직접 등장했다. 우승자 셰인 라우리에게 트로피를 전달하고 함께 기념사진을 찍었다. 'USA'가 새겨진 모자를 쓴 트럼프 대통령의 모습은 대회 우승 장면 못지않은 관심을 끌었다. 시상식 연설에서는 미국으로 수입되는 아일랜드 위스키 관세를 폐지하겠다는 발표까지 내놨다. [산세바스티안 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=도널드 트럼프 대통령이 14일(한국시간) 아이리시 오픈 시상식에서 우승자 셰인 라우리에게 트로피를 전달하고 기념사진을 찍고 있다. 2026.9.14 psoq1337@newspim.com 경기가 치러진 골프장은 트럼프 일가가 소유하고 있다. 트럼프그룹은 2014년 파산 절차를 밟던 골프장과 호텔을 약 1700만달러에 인수했다. 이후 트럼프 인터내셔널 골프 링크로 이름을 바꿨다. 이번 아이리시 오픈은 이 골프장에서 처음 열린 DP월드투어 대회다. 트럼프 대통령의 직접 참석까지 더해지면서 골프장 자체가 세계적인 뉴스의 중심에 섰다. 개인 사업장의 인지도와 브랜드 가치를 높이는 효과를 노렸다. 아일랜드 현지의 반발은 거셌다. 더블린에서는 12일 '트럼프는 환영받지 못한다'는 구호를 내건 대규모 시위가 열렸다. 둔베그에서도 반대 집회가 이어졌다. 아일랜드 정부는 대통령의 이동 동선에 군경 4000여명을 배치하는 대규모 경호 작전을 가동했다. 트럼프 대통령의 스포츠 행보는 이번이 처음이 아니다. 2025년 2월에는 미국 현직 대통령으로는 처음으로 슈퍼볼을 직접 관람했다. 일주일 뒤에는 데이토나500을 찾았다. NASCAR의 상징적인 레이스에서 대통령 전용 차량이 트랙을 돌며 퍼레이드에 참여했다. [뉴올리언스 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 2025년 2월 미국 루이지애나주 뉴올리언스의 시저스 슈퍼돔에서 열리는 미국미식축구리그(NFL) 제59회 슈퍼볼 필라델피아와 캔자스시티의 경기 시작 전 국기에 대한 경례를 하고 있다. 2025.2.10 psoq1337@newspim.com [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(한국시간) 아르헨티나를 꺾고 우승한 스페인의 로드리에게 월드컵 우승 트로피를 건네주고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 대학 레슬링 챔피언십과 UFC 경기장에도 모습을 드러냈다. LIV 골프 대회가 열린 자신의 플로리다 도럴 골프장도 직접 찾았다. 2025년 FIFA 클럽월드컵 결승에서는 첼시의 우승 세리머니 무대에 올라 트로피와 선수들 사이에 섰다. US오픈 테니스에도 등장했다. 2026년에는 NBA 파이널을 직접 관람했고 UFC를 백악관 잔디밭으로 불러들이는 파격적인 이벤트까지 진행했다. 스포츠에 대한 트럼프 대통령의 관심은 개인적인 취향만으로 설명하기 어렵다. 대형 스포츠는 정치 집회와 달리 폭넓은 대중에게 자연스럽게 노출된다. 경기장과 중계 화면을 통해 대통령의 모습이 반복적으로 전달된다. 정치적 메시지를 직접 전달하지 않아도 강한 이미지가 만들어진다. psoq1337@newspim.com 2026-09-14 10:19

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동