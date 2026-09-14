이숙자 시의원, 전국 최초 '스마트 소방' 제도화 조례 제정안 본회의 통과

AI 핵심 요약beta
- 이숙자 의원이 11일 첨단 소방 조례안을 통과시켰다.
- 서울시가 AI·드론·로봇 소방기술 지원 근거를 마련했다.
- 재난 대응 효율과 현장 대응력 향상이 기대됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
운용기준·교육훈련·협력체계 등 제도적 지원체계 구축
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 인공지능과 드론, 지능형 로봇 등 첨단 소방기술을 소방 현장에 활용할 수 있는 제도적 근거가 전국 최초로 마련됐다.
서울특별시의회 도시안전건설위원회 이숙자 의원(국민의힘, 서초2)이 발의한 '서울특별시 첨단 소방 기술 및 장비 활용 지원에 관한 조례안'이 지난 11일 제339회 임시회 본회의를 통과했다.
이번 조례는 전국 최초로 인공지능(AI), 무인비행장치(드론), 지능형 로봇 등 첨단 소방기술과 장비의 체계적인 도입·활용을 지원하는 제도적 근거를 마련한 것이다. 대형화·복잡화되는 재난에 신속하고 안전하게 대응하기 위해 마련됐다.
조례에는 첨단 소방기술 및 장비 활용을 위한 기본계획과 지원사업이 담겼다. 첨단 소방장비의 운용기준, 보험가입, 교육·훈련, 유관기관과의 협력체계 구축 등에 관한 사항도 포함됐다. 장비 도입에 그치지 않고 실제 재난 현장에서 안정적으로 활용할 수 있는 기반을 갖추도록 한 것이다.
이숙자 의원은 "재난이 복잡해질수록 소방 대응도 기존 방식에 머물러서는 안 된다"며, "AI와 드론, 지능형 로봇 등 첨단 기술을 소방현장에 체계적으로 활용할 수 있는 기반을 마련했다는 데 이번 조례의 의미가 있다"고 설명했다.
이어 "첨단 소방기술이 현장의 대응력을 높이는 실질적인 수단으로 자리 잡아 시민의 생명과 재산을 보다 선제적으로 보호할 수 있도록 지속적으로 살펴나가겠다"고 밝혔다.
이번 조례안이 본회의를 통과함에 따라 서울시는 전국 최초로 첨단 소방기술과 장비의 도입·활용을 체계적으로 지원하는 제도적 기반을 갖추게 됐다. 향후 재난 대응의 효율성과 소방대원의 현장 대응력을 높이는 데 이바지할 것으로 기대된다.
windy@newspim.com