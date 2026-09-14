강미애 세종교육감, 학교급식 납품 투명성·위생관리 점검

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청은 14일 한결초 급식 현장을 점검했다.
- 식재료 검수부터 배식까지 위생·안전을 살폈다.
- 공정한 납품과 청렴한 급식 운영을 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 개학 이후 본격화된 학교급식 운영 현장을 찾아 위생·안전관리와 식재료 납품 과정의 투명성을 점검했다.
시교육청은 14일 강미애 교육감이 한결초등학교를 방문해 식재료 검수부터 조리·배식까지 급식 운영 전반을 살폈다고 밝혔다.
이번 현장 점검은 안전하고 위생적인 급식을 제공하고 식재료 발주·납품의 공정성과 투명성을 높여 청렴한 학교급식 운영을 강화하기 위해 마련됐다.
강 교육감은 이날 학교 급식실을 찾아 식재료 검수와 보관 상태, 조리종사자의 개인위생 관리, 급식시설과 기구의 청결 상태 등을 확인했다.
점검 후에는 학교장과 급식 관계자들과 면담을 갖고 학교급식 운영 과정에서의 현장 의견을 들으며 관계자들을 격려했다.
특히 식재료 발주부터 납품까지 전 과정에서 공정성과 투명성을 확보해 학생과 학부모가 안심할 수 있는 청렴한 학교급식이 운영될 수 있도록 관계자들에게 각별한 관심과 노력을 당부했다.
강 교육감은 "매일 학생들에게 건강한 한 끼를 제공하기 위해 애써주시는 급식종사자분들의 노고에 감사드린다"며 "학교급식은 작은 부주의도 위생·안전사고로 이어질 수 있는 만큼 식재료 검수부터 조리와 배식까지 모든 과정을 세심하게 살펴 안전한 급식이 제공될 수 있도록 각별히 힘써달라"고 말했다.
한편 시교육청은 관내 모든 학교를 대상으로 상·하반기 연 2회 정기점검을 진행하고 있다. 앞으로도 지속적인 현장 확인과 컨설팅을 통해 학교급식의 위생·안전관리를 강화하고 학생과 학부모가 신뢰할 수 있는 안전하고 청렴한 급식 환경을 조성해 나갈 계획이다.
vincent977@newspim.com