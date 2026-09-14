심덕섭 고창군수, 국회 찾아 내년 국가예산 확보 '총력'

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

차세대 전력기술 시험·실증 플랫폼 등 주요 현안 8개 사업 건의

전력산업 클러스터·농업인 기숙사·서해안철도 등 국비 지원 요청

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 심덕섭 고창군수가 2027년 국가예산 확보와 주요 현안사업의 국비 반영을 위해 국회를 찾아 지역 현안 해결을 위한 지원을 요청했다고 14일 밝혔다.

심 군수는 이날 지역구 윤준병 의원(농해수위)을 비롯해 고창 출신 이성윤·안태준 의원, 안호영·박지원 의원 등을 잇따라 만나 주요 현안사업을 설명하고 국가예산 확보를 위한 관심과 지원을 요청했다.

심덕섭 고창군수(좌)가 14일 윤준병 국회의원(민주당, 고창·정읍)에게 지역 현안사업을 건의하고 있다.[사진=고창군] 2026.09.14 gojongwin@newspim.com

먼저 안호영 의원(기후위)을 만나 총사업비 3500억원 규모의 '차세대 전력기술 시험·실증 플랫폼 구축사업' 국가 차원의 기본계획 수립 용역비 반영을 건의했다.

전국 유일의 고창전력시험센터를 기반으로 고창을 차세대 전력망 핵심 거점으로 육성하는 사업으로 호남권 반도체 등 첨단산업 성장에 따른 전력수요에 대응하고 전력산업 기반을 선제적으로 구축하기 위한 국가 주도의 전력산업 클러스터 구축 필요성을 강조했다.

윤준병 의원에게는 차세대 전력기술 시험·실증 플랫폼 구축사업과 함께 총사업비 24억원 규모의 '서부권 농업근로자 기숙사 건립 지원사업'을 건의했다.

해리면에 농업인 기숙사를 건립하는 사업으로 전국 최대 규모의 외국인 계절근로자를 유치하고 있는 고창군의 숙원사업이다.

안태준 의원과의 면담에서는 서해안권 산업물류와 관광축을 연결하는 총사업비 4조7919억원 규모의 '서해안철도 건설사업'을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영해 줄 것을 요청했다.

귀농인구 증가와 기업 유치에 따른 청년층 주거 수요를 뒷받침하기 위한 70억원 규모의 '해리면 지역제안형 특화주택 사업'도 함께 건의했다.

박지원 의원(예결위)과 김영진 행정안전위원장에게는 126억원 규모의 '아산 상갑지구 가뭄자연재해위험개선지구 정비사업' 지원을 요청했다. 상갑지구는 매년 논마름 피해가 반복되는 상습 가뭄지역으로 군민의 안정적인 영농 기반 마련을 위해 재해위험지역 정비 예산 확대 필요성을 설명했다.

이와 함께 고창 출신 이성윤 의원을 만나 전지훈련 특화시설인 에어돔 설치사업을 비롯해 고창군의 도약을 이끌 주요 현안사업 4건에 대해서도 각별한 관심과 지원을 요청했다.

심덕섭 군수는 "함께 여는 미래, 도약하는 고창 실현을 위해서는 국비 확보가 매우 중요하다"며 "고창군 현안사업이 국회 단계에서 반드시 반영될 수 있도록 국회의원과 전북특별자치도와 협조해 국비 확보에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

gojongwin@newspim.com