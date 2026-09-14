도공 대전충남, 고속도로 휴게소 다회용컵 확대

AI 핵심 요약beta
- 한국도로공사 대전충남본부가 14일 다회용컵 활성화 협약을 체결했다.
- 공주·예산·부여백제 등 6개 휴게소가 지난 1일부터 참여했다.
- 세종·충남 80여 반납기서 보증금과 포인트를 환급받는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 고속도로 휴게소에서 사용한 다회용컵을 세종과 충남 지역 곳곳에서 반납할 수 있는 친환경 서비스가 확대된다.
한국도로공사 대전충남본부는 14일 충남도청, 금강유역환경청과 고속도로 휴게소 다회용컵 사용 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 사업에는 당진영덕고속도로 공주휴게소와 예산휴게소 양방향, 서천공주고속도로 부여백제휴게소 양방향 등 모두 6개 휴게소가 참여한다. 서비스는 지난 1일부터 운영 중이다.
이용객은 휴게소에서 음료를 구매할 때 1000원을 내고 다회용컵을 이용한 뒤 지정된 무인반납기에 반납하면 된다.
반납 장소는 휴게소뿐 아니라 정부세종청사, 충남도청, 충남지역 주요 대학 등에 설치된 80여 대의 무인반납기까지 확대됐다.
컵을 반납하면 카카오톡 알림톡을 통해 보증금 1000원이 환급된다. 탄소중립포인트와 충남도 '탄소업슈'를 이용하면 컵 1개당 최대 400원의 포인트도 추가로 받을 수 있다.
한국도로공사 대전충남본부 관계자는 "고속도로 휴게소가 친환경 정책에 참여해 탄소배출 감축에 기여할 수 있도록 사업을 확대하고 있다"며 "이용객들도 다회용컵 사용과 함께 포인트 혜택을 활용하길 바란다"고 말했다.
gyun507@newspim.com