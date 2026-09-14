전주시, 서천초서 '찾아가는 마음온 인문융합콘서트' 개최

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256명 초등학생 대상 K-POP 뮤지컬로 꿈·선택·성장 의미 전달

올해 8개 초·중·고 1289명 참여, 진로 탐색·인문학 체험 확대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 어린이들이 K-POP 공연을 통해 자신의 꿈과 선택을 돌아보고 미래를 주체적으로 설계할 수 있도록 돕는 인문학 프로그램을 운영했다고 14일 밝혔다.

시는 이날 서천초등학교 강당에서 1~6학년 재학생 256명을 대상으로 '찾아가는 마음온 인문융합콘서트'를 개최했다.

인문융합콘서트[사진=전주시]2026.09.14 lbs0964@newspim.com

아트컴퍼니 두루가 약 80분간 진행한 이번 콘서트는 '나도 스타가 될 거야'를 주제로 K-POP 뮤지컬을 활용해 자신의 꿈과 삶의 선택에 대해 생각해 보는 참여형 인문학 공연으로 마련됐다.

공연에서는 꿈과 희망, 선택, 책임, 성장, 자아정체성, 공감 등 어린이 성장 과정에서 중요한 7가지 핵심 인문학 개념을 다뤘다. 특히 음악과 퍼포먼스, 영상 등 어린이들에게 친숙한 콘텐츠를 활용해 인문학적 주제를 쉽고 흥미롭게 전달했다.

학생들은 음악과 노래, 춤, 이야기 속 인물들의 선택을 함께 따라가며 '나는 무엇을 원하는가', '나는 어떤 선택을 할 것인가', '나는 어떤 사람으로 성장하고 싶은가'를 스스로 생각해 보는 시간을 가졌다.

전주시는 청소년들에게 인문학적 통찰을 제공하고 진로 탐색의 폭을 넓히기 위해 전주지역 초·중·고등학교를 대상으로 '찾아가는 마음온 인문융합콘서트'를 지속 운영하고 있다. 올해는 현재까지 8개 초·중·고등학교에서 1289명이 공연에 참여했다.

전주시 관계자는 "앞으로도 청소년들이 자기 삶을 주체적으로 설계할 수 있도록 다양한 분야의 공연을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com