대전시의회, 추석 맞아 복지현장·전통시장 민생 속으로

AI 핵심 요약beta
- 조성칠 대전시의회 의장이 14일 복지시설을 찾아 위문했다.
- 조 의장은 쪽방상담소와 청소년쉼터를 방문해 격려했다.
- 시의회는 22일 태평시장에서 추석 장보기를 한다.
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9월 22일엔 전통시장 장보기 행사
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시의회가 추석을 맞아 복지 현장과 전통시장을 잇달아 찾으며 민생 챙기기에 나섰다.
14일 시의회에 따르면 조성칠 의장은 이날 대전시 쪽방상담소와 대전남자단기청소년쉼터를 방문해 시설 관계자들을 격려하고 위문 물품을 전달했다.
조 의장은 추석 연휴에도 돌봄이 필요한 이웃들을 위해 현장에서 애쓰는 시설 관계자들에게 감사의 뜻을 전하고 시설별 애로사항을 살폈다.
특히 쪽방상담소 방문은 지난 7월 조 의장 취임 직후에 이어 두 번째다. 당시 현장을 찾아 애로사항을 들은 조 의장은 지속적인 관심과 지원을 약속했으며 약 두 달 만에 다시 방문해 현장 소통을 이어갔다.
시의회는 오는 22일 의회사무처 직원들과 함께 태평시장에서 추석맞이 장보기 행사도 진행할 예정이다.
이번 행사는 고물가와 경기침체로 어려움을 겪는 전통시장 상인과 소상공인을 격려하기 위한 것으로 조 의장과 직원들은 직접 명절 물품을 구매하며 지역 상권에 힘을 보탤 계획이다.
조 의장은 "추석 명절을 맞아 어려운 이웃들에게 작으나마 따뜻한 위로가 되고 침체된 지역 상권에는 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 소외계층의 복지 증진과 민생경제 회복을 위해 현장 중심의 의정활동을 이어가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com