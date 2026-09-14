전주시복지재단·전북청년미래센터, 위기청년 생활안정·자립 '맞손'

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업무협약 체결...위기청년 조기 발굴부터 사례관리·일상회복 연계

채무조정·재무상담·금융멘토링 등 금융복지서비스 지원체계 구축

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시복지재단 전주사람과 전북특별자치도 사회서비스원 전북청년미래센터가 경제·사회적 어려움을 겪는 위기청년의 생활 안정과 자립을 돕기 위해 협력체계를 구축한다고 14일 밝혔다.

전주시복지재단과 전북청년미래센터는 이날 '위기청년의 생활 안정 및 금융복지 지원체계 구축 업무협약'을 체결했다.

전주시복지재단·청년미래센터, 위기청년 전방위 지원 '맞손'[사진=전주시] 2026.09.14 lbs0964@newspim.com

이번 협약은 경제적·사회적 어려움에 놓인 위기청년과 청년 포함 가구를 조기에 발굴하고 양 기관의 전문기능과 지역사회 자원을 연계해 생활 안정부터 금융복지, 일상 회복과 자립까지 이어지는 지원체계를 구축하기 위해 마련됐다.

주요 협력 내용은 경제·사회적 위기청년 조기 발굴 및 지원 연계, 복합적 위기 대응을 위한 사례관리 및 서비스 조정, 생활 안정 및 일상 회복 지원, 채무·재무상담과 채무조정, 재무교육 및 금융멘토링 등 금융복지서비스 연계, 지역 청년 복지 증진을 위한 상호 협력 등이다.

양 기관은 단순한 대상자 의뢰에 그치지 않고 각 기관의 전문 기능을 하나의 지원 흐름으로 연결하기로 했다.

전북청년미래센터는 위기청년을 발굴해 초기 상담과 욕구를 파악하고 주사례관리 기관으로서 지원계획 수립, 서비스 조정, 지원 과정에 대한 지속적인 모니터링을 맡는다.

전주시복지재단은 사업별 지원 기준과 예산 범위 내에서 위기청년과 청년 포함 가구의 생활 안정 및 일상 회복 지원을 검토하고 자립 역량 강화 프로그램과 민간복지자원을 연계한다.

재단이 운영하는 전주시금융복지상담소는 채무·재무상담과 채무조정 지원, 재무교육, 금융멘토링 등 전문 금융복지서비스를 제공해 경제적 어려움의 악화를 예방하고 청년의 재기와 자립을 지원한다.

양 기관은 대상자 의뢰와 지원 결과를 공유하고 복합적인 지원이 필요한 경우 공동 사례회의를 개최하는 등 발굴 이후의 지원 과정까지 함께 점검할 예정이다. 이를 통해 지원 누락과 중복을 줄이고 청년별 상황에 필요한 서비스를 보다 신속하고 체계적으로 제공할 방침이다.

lbs0964@newspim.com