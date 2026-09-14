세종교육청, 학교 내 '학생맞춤통합지원 체계' 안착 모색

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청이 14일 행정실장 연수를 했다.
- 학생맞춤통합지원 정착 위한 역량을 높였다.
- 학교 협력·행정 지원 방안도 공유했다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청 학교지원본부가 학생맞춤통합지원 체계 안착을 위해 행정실장들의 정책 이해와 현장 지원 역량을 높였다.
학교지원본부는 14일 관내 초·중·고·특수·각종학교 행정실장 110여 명을 대상으로 '2026 학생맞춤통합지원 체계 구축을 위한 행정실장 역량 강화 연수'를 진행했다고 밝혔다.
이번 연수에서는 학생맞춤통합지원 과정에서 행정실장의 역할과 지원 방향을 살펴보고 학교 구성원 간 협력 방안을 공유했다.
연수에서는 김태훈 교수가 '공감 너머의 리더십'을 주제로 변화하는 교육환경에 대응하는 리더십과 학교 구성원 간 소통·협업의 중요성을 교육했다.
이어 최웅 교수는 '학생맞춤통합지원의 이해 및 적용'을 주제로 제도의 개념과 운영 방향, 학교 현장에서 행정실장 역할과 지원 방안을 설명했다.
질의응답 시간에는 학교 현장에서 발생할 수 있는 다양한 실무 사례와 애로사항을 공유하고 학생맞춤통합지원 체계의 원활한 운영을 위한 의견을 나눴다.
이주희 본부장은 "학생맞춤통합지원 체계가 학교 현장에 안정적으로 정착하기 위해서는 정책에 대한 이해뿐 아니라 이를 실질적으로 뒷받침할 수 있는 행정 지원 역량이 중요하다"며 "이번 연수가 행정실장들이 자신의 역할과 책임을 명확히 이해하고 학교 구성원 간 협력을 바탕으로 학생 중심의 맞춤형 지원 체계를 구축하는 데 도움이 되길 기대한다"고 말했다.
vincent977@newspim.com