한국타이어, 금산에 스마트 버스승강장 조성…1억원 기부

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어가 14일 금산군에 스마트 승강장 기부금 1억원을 전달했다
- 승강장은 금산초 인근에 설치해 냉난방 등 편의시설을 갖춘다
- 준공 뒤 유지관리는 금산군이 맡고 한국타이어는 사회공헌을 이어간다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국타이어가 충남 금산지역 대중교통 이용환경 개선을 위해 스마트 버스승강장 설치비 1억원을 지원한다.
한국타이어앤테크놀로지는 14일 금산군청에서 문정우 금산군수와 이준길 한국타이어 금산공장장 등이 참석한 가운데 스마트 버스승강장 설치를 위한 기부금 1억원을 전달했다고 밝혔다.
스마트 버스승강장은 금산초등학교 인근에 설치될 예정이다.
승강장에는 냉난방시설과 공기청정기, 무선충전기, 버스 도착정보 안내 시스템 등이 갖춰진다. 폭염과 한파 등 기상 여건과 관계없이 주민들이 대중교통을 보다 편리하게 이용할 수 있도록 한다는 취지다.
준공 이후 시설 유지·관리는 금산군이 맡는다.
서의돈 한국타이어 안전생산기술본부장은 "금산군민들이 계절에 관계없이 편리하게 대중교통을 이용하는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 연계한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.
한국타이어는 지난해에도 대전 신탄진역 인근에 스마트 버스승강장을 설치했으며 대덕구 새여울초등학교 앞 어린이보호구역에는 차량용 방호울타리를 지원한 바 있다.
gyun507@newspim.com