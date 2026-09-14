세종진로교육원, 중3 학생·학부모 '맞춤 진로·진학' 상담

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청진로교육원이 10월 중3 대상 상담을 운영한다
- 방문상담으로 학교밖 청소년과 학부모도 지원한다
- 고교학점제·대입정보 제공해 진학 설계를 돕는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청진로교육원이 중학교 3학년 재학생과 학부모를 대상으로 '2026년 소외됨 없이 모두를 위한 맞춤형 진로·진학 상담 프로그램'을 운영한다.
14일 시교육청에 따르면 진로교육원은 10월 한 달간 매주 월요일과 목요일 방문상담을 통해 중학교 3학년 재학생과 고등학교 진학을 희망하는 학교 밖 청소년을 대상으로 학생별 상담을 제공한다.
특히 고등학교 생활과 고교학점제 등 교육과정에 대한 정보를 제공해 고등학교 진학을 체계적으로 준비할 수 있도록 지원한다.
이와 함께 세종 대입지원단이 상담에 참여해 고등학교 생활뿐만 아니라 대입전형에 대한 정보도 함께 제공한다. 이를 통해 학생과 학부모가 고등학교 진학 이후의 진로·진학 방향까지 미리 살펴보고 장기적인 진로 계획을 설계할 수 있도록 지원할 예정이다.
상담 가능한 날짜는 진로교육원 홈페이지의 방문상담 신청 달력에서 확인할 수 있다. 상담은 1인당 1회 참여할 수 있다.
상담 신청은 이날부터 진로교육원 홈페이지에서 접수할 수 있다. 신청 전 ' 커리어넷'에서 제공하는 진로심리검사와 직업흥미검사를 진행한 뒤 상담에 참여하면 보다 밀도 있는 상담을 받을 수 있다.
자세한 사항은 진로교육원 진학지원부 진학협력 담당으로 문의하면 안내받을 수 있다.
문민식 원장은 "고등학교 입학을 앞둔 중3 학생과 학부모들이 맞춤형 진로·진학상담 프로그램을 통해 고등학교 생활을 미리 준비하고 진로와 진학 방향을 설계할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com