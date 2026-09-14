정부, 친이란 후티 반군의 사우디 공격 규탄...즉각 중단 촉구

AI 핵심 요약beta
- 정부가 14일 후티 반군의 사우디 공격을 규탄했다.
- 민간인·민간시설 공격과 항행 저해 중단을 촉구했다.
- 사우디에 연대 표명하고 중동 안정 중요성을 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"홍해 안전 항행은 한국과 국제사회에 중요"
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 정부는 14일 예멘의 친이란 후티 반군이 사우디아라비아 남부 경제 시설을 공격해 다수의 민간인 피해자를 발생시킨 것을 규탄하고 공격 행위를 즉각 중단할 것을 촉구했다.
외교부는 이날 대변인 명의의 논평을 통해 "민간인과 민간 시설에 대한 공격과 선박의 자유롭고 안전한 항행을 저해하는 행위는 어떠한 이유로도 정당화될 수 없음을 강조하며, 이러한 공격 행위를 즉각 중단할 것을 촉구한다"고 밝혔다.
외교부는 이어 "우리 정부는 홍해상에서의 자유롭고 안전한 항행의 보장을 비롯한 중동의 평화와 안정은 글로벌 공급망과 에너지 안보 관점에서도 한국을 포함한 국제사회 전체에 중요하다는 점을 강조한다"고 밝혔다.
외교부는 또 공격을 받은 사우디아라비아에 '깊은 연대'를 표명하면서 후티 반군에 "사태를 격화시키는 행동을 자제할 것"을 촉구했다.
이란의 지원을 받는 후티 반군은 홍해의 핵심 원유 수송로를 장악하기 위해 사우디아라비아 남부 지역에 대한 공세를 이어가고 있다. 후티 반군은 지난 8일 사우디아라비아의 에너지 기반 시설을 미사일과 드론으로 공격했으며, 이 공격으로 민간인 수십명이 숨졌다.
opento@newspim.com