[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 9월 14일

AI 핵심 요약beta
- 조용병·손태승 이어 이재근도 금융그룹회장 레이스에 올랐다
- 김승원 로비 의혹 핵심고리 흔들려 심사관 진술이 나왔다
- 내년 국가배상 예산이 8400억으로 크게 늘었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
14일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲조용병·손태승 이어 이번엔 이재근…금융그룹회장 레이스 '이변'의 역사 ▲[단독] 김승원 로비 의혹 핵심고리 흔들…심사관 "햄스터 자료 제출 의무 없어" ▲[단독] 내년 국가배상 예산 8400억 '껑충'…미지급 판결금만 2004억 ▲檢출신 중수청장에 與 내부 반발…'尹 직무정지 재고 요구' 등 거론 ▲한성숙 총리 "장관 후보자 사퇴는 본인 판단…민심 듣고 있다" 등 다양한 기사가 있습니다.
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