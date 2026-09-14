여수광양항만공사, 신입사원 6명의 '현실 취업 안내서' 선봬

AI 핵심 요약beta
- 여수광양항만공사가 14일 신입사원 인터뷰 콘텐츠 2편을 공개했다.
- 콘텐츠에는 입사 계기와 NCS·면접 준비 노하우를 담았다.
- 공사는 취업 정보 제공과 기관 친밀도 제고를 기대했다.
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 여수광양항만공사는 청년 구직자에게 공기업 취업과 직장생활 정보를 제공하기 위해 신입사원 6명의 입사 경험과 직무·면접 준비 과정을 담은 인터뷰 콘텐츠 2편을 공식 유튜브와 인스타그램에 공개했다고 14일 밝혔다.
콘텐츠에는 신입사원 3명씩 출연해 입사 계기와 담당 업무를 비롯해 NCS 및 자기소개서 준비 방법과 면접 경험 및 합격 노하우를 소개했다.
2편에는 입사 전후 느낀 차이와 업무 실수담 및 면접 조언을 담았으며 밸런스 게임과 선배 직원 응원 영상도 함께 구성해 구직자들이 회사생활을 간접적으로 이해할 수 있도록 했다.
공사는 이번 콘텐츠가 채용 준비와 직무에 관한 실질적인 정보를 전달하고 기관에 대한 친밀도를 높이는 계기가 될 것으로 기대했으며 공식 유튜브와 인스타그램에서는 매월 참여형 이벤트를 열어 추첨을 통해 경품을 제공하고 있다.
정하수 YGPA 경영지원부장은 "신입사원의 실제 경험을 바탕으로 취업준비생에게 도움이 되는 정보를 쉽고 재미있게 전달하고자 했다"며 "국민 눈높이에 맞는 디지털 콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com