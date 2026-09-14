코닉오토메이션, LG AI연구원 자율실험실 자동화 시스템 공급

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전처리·분석기 연동·AI 데이터 송수신 시스템 구축

화학반응·소재배합 실험 전 과정 통합 제어…피지컬 AI 구현 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코닉오토메이션이 LG AI연구원의 국책과제인 '인공지능(AI) 기반 화학공정 및 소재합성 최적화 사업'에 자율실험실 자동화 시스템을 공급한다.

코닉오토메이션은 각종 분석에 필요한 전처리 자동화와 분석기 일체형 자동화 설비, AI 연동, 데이터 송수신 기능을 포함한 시스템 제공 계약을 체결했다고 14일 밝혔다.

이번 사업은 LG AI연구원이 개발하는 AI 모델을 자율실험실에 적용해 화학공정과 소재합성 조건을 최적화하는 프로젝트다.

AI 자율 실험 설비. [사진=코닉오토메이션]

코닉오토메이션은 2차전지 소재 분석 자동화 기술을 기반으로 하드웨어와 소프트웨어를 결합한 자율실험실 시스템을 구축할 예정이다. 다양한 화학반응과 소재배합 실험의 전처리 단계부터 분석 데이터 연동까지 전 과정을 통합 제어하는 방식이다.

자율실험실에는 다양한 실험 용기의 자동 이송·고정·회수 기능이 적용된다. 코닉오토메이션은 로봇 기반 이송과 자동 캡 체결, 센서 연동 등 기존 실험 자동화 설비에 적용해 온 핸들링 기술을 활용해 분석기별 구조에 맞춘 전용 유닛 형태의 설비를 통합 구축할 계획이다.

LG AI연구원의 AI 모델과 코닉오토메이션의 자동화 설비를 연계한 자율실험실용 피지컬 AI 구현도 추진한다. 회사 측은 이를 통해 실험 수행의 반복성과 정밀도를 높이고 연구자 개입을 줄이는 동시에 실험 데이터를 실시간으로 연동·활용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

향후에는 실험 로그를 기반으로 조건을 자동 보정하고 결과를 예측하는 기능을 도입할 예정이다. 병렬 설비 연동과 디지털 트윈 기반 시뮬레이션 연계도 추진한다.

AI 판단부터 ▲조건 전송 ▲로우코드(Low-Code) 기반 운용 ▲설비 실행 ▲결과 회수까지 실험 사이클 전반을 자동화하는 시스템도 구현할 계획이다.

코닉오토메이션 관계자는 "이번 사업은 소재 분석 자동화 역량과 AI 기반 자율제어 기술을 결합해 차세대 자율실험실 구현에 본격 착수하는 프로젝트"라며 "화학공정과 소재합성 분야를 시작으로 향후 다양한 산업 분야로 적용 범위를 확대해 나가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com