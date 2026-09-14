강릉시, '창업 도시 추진단 출범'...창업 선순환 구조 구축

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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시는 14일 강릉시청 대회의실에서 '강릉 창업 도시 추진단 출범 및 비전 선포식'을 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 지역 자원인 기술과 인재를 창업과 연결해 창업 기업이 일자리와 새로운 창업을 만드는 선순환 구조를 구축하기 위해 마련됐다.

행사에는 김중남 강릉시장을 포함해 19개 기관의 관계자들이 참석해 비전 발표, 기조연설, 추진단 출범 퍼포먼스, 참여기관 협력 논의 등으로 진행됐다.

강릉 창업 도시 비전 선포.[사진=강릉시] 2026.09.14 onemoregive@newspim.com

시는 이날 강릉 창업 도시의 비전 'G-WAVE START-UP CITY'를 선포하고, "강릉에서 실증하고 세계로 성장하라"라는 실행 슬로건을 밝혔다. 'G-WAVE START-UP CITY'는 강릉의 기술과 인재, 지원과 투자를 하나의 흐름으로 연결해 지역에서 실증하고 세계시장으로 성장하는 창업 도시를 조성하겠다는 의미를 담고 있다.

강릉은 천연물 전문 연구기관인 KIST 강릉분원 및 기능성 소재 분야의 한국생산기술연구원 강원기술실용화본부 등 강원권에서 유일한 정부 출연 연구기관을 보유하고 있다.

시는 이러한 연구 기반에 지역 대학과 창업지원, 투자 기관의 역량을 결합하여 기술과 인재가 만나 사업화 및 실증을 통해 성장하는 강릉형 창업 생태계를 구축할 계획이다.

특히 초기 창업 투자 생태계를 지원해온 초기투자액셀러레이터협회와 한국엔젤투자협회, 스타트업 발굴 및 투자에 앞장선 빅뱅엔젤스와 씨에스피가 함께해 지역 창업 기업의 실증, 투자, 성장까지 이어지는 지원체계를 강화할 예정이다.

김중남 강릉시장은 "이번 추진단 출범은 강릉의 기술과 인재, 지원과 투자 역량을 하나로 잇는 첫걸음"이라며, "강릉이 가진 고유한 자원과 참여기관의 전문성이 연결된다면 가장 강릉다운 창업 도시 모델을 만들 수 있을 것"이라고 말했다.

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