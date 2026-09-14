쿠팡 알럭스, 27일까지 추석 뷰티 선물 행사 진행

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡 알럭스가 14일 추석 감사제를 시작했다.
- 와우회원에 최대 15만원 캐시 적립을 제공했다.
- 설화수·헤라 등 뷰티 상품 혜택을 강화했다.
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미우미우·논픽션 등 신규 입점
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡은 뷰티·패션 서비스 알럭스(R.LUX)에서 오는 27일까지 명절 선물용 뷰티 상품에 쿠폰과 사은품 등을 제공하는 '추석 감사제'를 진행한다고 14일 밝혔다.
와우회원은 구매 금액의 10%를 캐시로 최대 15만원까지 적립받을 수 있다. 와우카드로 결제하면 4% 추가 적립 혜택이 월 최대 4만원까지 제공된다. 행사 상품은 로켓배송으로 받을 수 있으며, 상대방의 연락처로 보내는 '선물하기' 기능도 이용할 수 있다.
행사에는 설화수, 더후, 헤라, SK-II, 클라랑스, 에스티 로더, 랑콤 등 국내외 뷰티 브랜드가 참여한다. 구매 시 적용되는 즉시 혜택과 브랜드별 추석 전용 쿠폰, 사은품을 마련했다. 와우회원 전용 '단 하루 혜택' 코너에서는 스킨케어와 향수 등 매일 다른 상품을 하루 한정 조건으로 선보인다.
설화수·헤라 등 아모레퍼시픽 브랜드는 본품 용량에 달하는 증정품을 제공한다. 에스티 로더 컴퍼니즈 브랜드는 다운로드 쿠폰과 사은품을 준비했다. 랑콤은 제니피끄 세럼 세트와 레네르지 크림 세트 구매 고객에게 추석 보자기 포장 서비스를 제공한다.
선물을 받는 대상과 취향에 따른 상품 추천도 마련했다. 부모님 선물로는 '더후 공진향 탄력 2종'과 '에스티 로더 갈색병'을, 연인 선물로는 립 밤과 향수 등을 제안한다. 지인이나 친척을 위한 상품으로는 핸드케어와 차량용 디퓨저 세트 등을 소개한다.
알럭스는 최근 검은색 '시그니처 포장 박스'의 디자인과 재질을 바꿔 새 옵션으로 도입했다. 결제 단계에서 유료 옵션을 선택하면 적용된다.
입점 브랜드도 늘렸다. 최근 논픽션, 미우미우, 연작이 입점했으며 이달에는 쿨티가 입점할 예정이다. 이를 통해 스킨케어 외에 헤어·바디·향수·홈 프래그런스 상품군을 확대한다.
kji01@newspim.com