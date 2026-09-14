충남교육청, 교권보호 본격 가동…사안조사관·갈등조정관 108명 위촉

AI 핵심 요약beta
- 충남교육청이 14일 교권보호 인력 108명을 위촉했다.
- 이들은 학교 내 교육활동 침해 사안 조사와 갈등 조정을 맡는다.
- 이병도 교육감은 공정성·전문성 기반 지원을 당부했다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남교육청이 학교 현장의 교육활동 침해와 갈등에 대응하기 위한 교권보호 체계를 본격 가동한다.
충남교육청은 14일 스플라스리솜에서 '교권 보호 사안조사관·갈등조정관 위촉장 수여식'을 열고 사안조사관 10명과 갈등조정관 98명 등 모두 108명을 위촉했다.
이번에 위촉된 인력은 학교에서 발생하는 교육활동 침해 사안을 조사하고 교원·학생·학부모 간 갈등 조정을 지원하는 역할을 맡는다.
사안조사관과 갈등조정관은 지난 8월부터 경찰인재개발원에서 사전 연수를 받았다. 교육활동 침해 조사 절차와 갈등 조정 방식, 실제 사례를 중심으로 현장 대응에 필요한 실무교육도 진행됐다.
이날 행사에서는 위촉장 수여와 함께 향후 역할과 운영 방향을 공유했다. 식전 행사에는 서산 학부모회 합창단이 참여했다.
이병도 충남교육감은 "교육활동 보호는 교원의 권리뿐 아니라 학생의 학습권과 교육공동체의 관계를 지키는 일"이라며 "사안조사관과 갈등조정관이 공정성과 전문성을 바탕으로 학교 현장을 지원해 주길 바란다"고 말했다.
gyun507@newspim.com