벤처기업협회, 우즈벡 페르가나주 대표단 접견…벤처·창업 생태계 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 벤처기업협회는 14일 페르가나주 대표단과 협력 논의했다.
- 한-중앙아시아 정상회담 연계해 교류·진출 확대를 모색했다.
- 벤처특별법 등 한국형 지원정책과 경험을 공유했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 벤처기업협회는 14일 서울 구로구 협회에서 우즈베키스탄 페르가나주 주지사 대표단과 한국의 벤처·창업 생태계 모델 공유 및 양국 벤처기업 간 교류·협력 방안을 논의했다고 밝혔다.
이번 방문은 서울에서 개최되는 한-중앙아시아 정상회담 일정과 연계해 마련됐다. 우즈베키스탄 지방정부와의 긴밀한 네트워크를 바탕으로 국내 혁신 벤처기업의 글로벌 진출을 돕고, 양국 벤처·창업 생태계 협력을 가속화하기 위함이다.
협회는 이 자리에서 '벤처특별법'과 '벤처확인제도' 등 한국형 벤처 지원 정책과 민·관 협력 체계를 소개하고, 한국 벤처기업의 성공 경험과 생태계 발전 노하우를 공유했다.
벤처기업협회 관계자는 "이번 페르가나주 주지사 대표단의 방문은 한국과 우즈베키스탄 간 벤처·창업 생태계 교류를 한층 확대하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 해외 정부 및 유관기관과의 협력을 강화해 국내 벤처기업의 글로벌 진출과 양국 기업 간 실질적인 비즈니스 협력이 활성화될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
tack@newspim.com