고흥군, 세출 구조조정 182억 마련해 전 군민 30만 원씩 지원

AI 핵심 요약beta
- 고흥군이 14일 민생회복지원금 지급을 시작했다.
- 전 군민에 1인당 30만 원 고흥사랑상품권을 준다.
- 14일부터 18일까지 마을 방문, 미수령분은 읍면 신청했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군은 전 군민에게 1인당 30만 원의 고흥사랑상품권을 지급하기 위해 직원들이 마을을 직접 찾아가는 방식으로 민생회복지원금 배부를 시작했다.
고흥군은 14일 '2026년 고흥군 민생회복지원금' 지급을 개시했다고 밝혔다.
지급 대상은 2026년 7월 31일부터 지원금 지급일까지 계속 고흥군에 주소를 둔 모든 군민으로 소득 수준과 관계없이 1인당 30만 원을 지원하며 군은 불요불급한 사업 예산 삭감과 경상경비 절감 등 세출 구조조정을 통해 약 182억 원의 재원을 마련했다.
군은 14일부터 18일까지 직원이 각 마을을 방문해 세대주에게 지류형 고흥사랑상품권을 지급하며 세대원이 대신 받을 경우 위임장과 세대주 및 대리 수령자 신분증을 지참해야 한다.
마을 방문 기간에 수령하지 못한 세대는 21일부터 10월 30일까지 주소지 읍·면사무소에서 신청하면 즉시 받을 수 있으며 상품권은 관내 전 가맹점에서 12월 31일까지 사용할 수 있다.
공영민 고흥군수는 "군민 누구도 지원에서 빠지지 않도록 마을 구석구석을 살피겠다"며 "지원금이 지역 소비 촉진과 지역경제 활성화에 보탬이 되도록 하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com