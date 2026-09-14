보성군, '내빈보다 군민' 중심 행사 의전 체계 마련

AI 핵심 요약beta
- 보성군이 14일 행사 운영 지침을 개정했다.
- 내빈 소개와 축사를 줄여 행사 본연에 집중했다.
- 군정·주민행사 참석 기준도 명문화했다.
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[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 보성군이 과도한 내빈 소개와 장시간 축사를 줄이는 내용의 행사 운영 지침을 마련해 군민 참여와 행사 본연의 목적에 집중하는 의전 문화 정착에 나선다.
보성군은 '2026년 보성군 의전 및 행사 운영 지침'을 전면 개정해 시행한다고 14일 밝혔다.
개정 지침은 행사 성격에 따른 기념식 탄력 운영과 내빈 소개·축사·축전 간소화 및 기관장 참석 기준 명문화를 담았다. 체육행사와 주민 참여 행사는 목적에 따라 개회식과 기념식을 생략할 수 있으며 공식 행사는 진행 시간을 줄여 본 행사와 참여 프로그램 중심으로 운영한다.
내빈 소개는 전광판이 설치된 행사장에서 자막 표출을 원칙으로 하고 전광판이 없을 경우 군수·국회의원·군의장 등 주요 내빈만 개별 소개한다. 기관·사회단체장은 일괄 소개하며 축사자는 기존 4~7명에서 2~3명 이내로 줄이고 축사 시간도 1인당 1~2분으로 제한한다.
군수는 군정 주요 행사와 대규모 군민 참여 행사에 참석하고 내부 회의와 소규모 행사 및 민간 주관 행사는 부군수 또는 소관 부서장이 참석하도록 기준을 정했다.
보성군은 지침을 각 부서와 읍·면 및 유관기관에 배포해 행사 실무에 적용할 계획이다.
chadol999@newspim.com