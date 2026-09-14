동해시의회, 생활환경센터 등 주요 현안 사업 점검

AI 핵심 요약beta
- 동해시의회 행감특위가 14일 현지확인을 했다.
- 생활환경센터·묵호덕장마을 등 4곳을 점검했다.
- 곽준수 위원장이 현장 의견을 감사에 반영하겠다고 했다.
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시의회 행정사무감사특별위원회는 14일 2026년도 행정사무감사 현지확인을 실시했다고 밝혔다.
이번 현지확인은 동해시 주요 현안 사업의 진행 상황을 직접 점검하고 현장의 애로사항과 문제점을 파악하기 위한 것으로 생활환경센터, 묵호덕장마을, 삼색삼화플랫폼, 스마트아로마 치유농원 등을 차례로 방문했다.
첫 방문지인 생활환경센터에서는 동해시 폐기물 종합단지 운영 상황을 청취하고 현재 인력 규모에 기반한 시설 운영의 안정성을 점검했다.
이어 방문한 묵호덕장마을에서는 민간 위탁 전환 사유와 운영 현황을 살펴보며 실제 시설 운영 실태를 확인했다.
또한 삼색삼화플랫폼과 스마트아로마 치유농원을 찾아 도시재생사업, 새뜰사업, 뉴딜사업 등 주요 사업의 추진 상황을 점검하고 사업 추진 과정에서의 애로사항을 청취했다.
곽준수 위원장은 "이번 현지확인을 통해 현장의 목소리를 직접 듣고 사업 추진 중 발생할 수 있는 문제점들을 점검할 수 있었다"며 "현장에서 확인한 사항을 행정사무감사에 충실히 반영해 내실 있는 감사가 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
onemoregive@newspim.com