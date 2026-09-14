종근당, '발효침향 프리미엄 60환' 리뉴얼 출시

AI 핵심 요약beta
- 종근당이 14일 발효침향 프리미엄 60환을 리뉴얼 출시했다.
- 침향 함량을 22%에서 25%로 높이고 24시간 발효 공정을 적용했다.
- 이 제품은 슈마웰과 보다SHOP에서 판매된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
녹용·마카 등 17가지 원료 배합
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 종근당은 추석을 앞두고 '발효침향 프리미엄 60환'을 리뉴얼 출시했다고 14일 밝혔다.
발효침향 프리미엄 60환은 침향과 녹용 등 다양한 원료를 환 형태로 담아 하루 한 알 섭취할 수 있도록 만든 제품이다.
종근당은 이번 리뉴얼을 통해 주원료인 침향 함량을 기존 22%에서 25%로 높였다. 제품에는 '멸종위기에 처한 야생동식물종의 국제거래에 관한 협약(CITES)' 규정에 따라 수입한 인도네시아산 침향을 사용했다.
침향과 미강분말, 유산균분말을 혼합해 24시간 발효하는 공정을 적용했으며 뉴질랜드산 녹용 10%와 마카 등 17가지 원료를 배합했다.
설탕과 합성향료, 착색료는 사용하지 않았으며 벌꿀 원료로 국내산 아카시아 벌꿀을 사용했다.
종근당 관계자는 "이번 리뉴얼을 통해 침향 함량을 높이고 발효 공정과 원료 배합을 새롭게 적용했다"며 "추석을 앞두고 건강을 고려한 선물을 고민하는 소비자들에게 좋은 선택이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
발효침향 프리미엄 60환은 텔레마케팅 판매업체 슈마웰과 온라인 쇼핑몰 '보다SHOP'을 통해 판매된다.
sykim@newspim.com